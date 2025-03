Mentre i primi due episodi scorrono veloci verso i titoli di coda, al netto dei primi colpi di scena di questo nuovo capitolo, è già ora di osservare le gustose anticipazioni Mare Fuori 5 per la prossima puntata del 2 aprile 2025. I risvolti della trama dopo la scelta di Rosa Ricci e la morte di Edoardo stanno determinando un insieme di novità non da poco; complici anche i nuovi arrivi all’IPM destinati a cambiare gli equilibri non solo dal punto di vista delle vicende ma anche dei rapporti tra i ragazzi della struttura. La domanda dominante è però forse una in particolare: cosa accadrà quando Teresa scoprirà la verità su Edoardo?

Le anticipazioni Mare Fuori 5 per la prossima puntata del 2 aprile 2025 partono dall’episodio ‘I rischi della fiducia’. Carmela è la protagonista degli scenari in corso, non solo per l’amicizia sempre più solida con Rosa Ricci: il clan è in crescita e la situazione sembra sfuggire di mano a donna Wanda che non sembra avere pensieri placidi in merito. Nel frattempo, Teresa non ha intenzione di arrendersi; cerca ancora Edoardo per avere un confronto e l’impressione è che presto verrà fuori l’atroce verità sul ragazzo.

Nuovi ingressi all’IPM, in particolare Tommaso; la sua natura violenta è scandita da esperienze del passato che lo hanno segnato nonostante la famiglia abbia fatto di tutto per farlo crescere in un ambiente tranquillo e amorevole. C’è qualcosa che però stona con l’aggressività ostentata fin dai primi momenti nella struttura; qualcosa che probabilmente sarà rivelato più avanti e che potrebbe dire molto del suo modo di essere. Nel frattempo, Cucciolo riesce a ricucire il rapporto con il fratello e intensifica ulteriormente il legame con Milos.

Le anticipazioni Mare Fuori 5 per la prossima puntata del 2 aprile 2025 proseguono con l’episodio ‘Non è colpa tua’; Tommaso ha deciso, il passato deve emergere e deve essere chiarito. Ora non ha più motivi per lasciare che il tempo scorra e decide di affrontare Rosa Ricci. Intanto, sale la tensione tra Carmela e Donna Wanda; la giovane inizia a mostrare delle debolezze rispetto alle sue capacità di gestione e la seconda, anche grazie ad una rivolta tra i detenuti, cercherà di sfruttare il momento di confusione.