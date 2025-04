A colpi di verità malcelate, situazioni inattese e tensioni latenti, procede a gonfie vele il quinto capitolo di una delle serie tv più seguite degli ultimi anni; le anticipazioni Mare Fuori 5 per la prossima puntata in onda il 23 aprile 2025 seguono il filo rosso scandito dagli episodi in corso proprio questa sera; nuovi risvolti che girano intorno ai personaggi cardine di questa stagione con diverse decisioni spinose da prendere il prima possibile. A destare l’attenzione sarà soprattutto il comportamento di Carmela, imperterrita nel perseguire il suo desiderio di vendetta. Scelte importanti all’orizzonte per Cucciolo e Dobermann, quest’ultimo in particolare vivrà una situazione in bilico tra il bene e il male.

Le anticipazioni Mare Fuori 5 per la prossima puntata del 23 aprile 2025 partono dall’episodio ‘L’eco del male’. Qualcosa rimanda al passato, il titolo è eloquente; non a caso, al centro della scena vedremo Rosa Ricci e Massimo, entrambi sconvolti da una circostanza imprevista. Nel frattempo, i nuovi arrivati all’IPM iniziano a progettare un vero e proprio piano per generare una sorta di rivolta in struttura; nel frattempo, Carmela medita sulla vendetta e i risvolti potrebbero essere drammatici.

Nel frattempo, il crollo emotivo di Dobermann genera l’apprensione di Beppe che deciderà di muoversi in prima persona per dare supporto al ragazzo in un momento così difficile. Le sorti del ragazzo cambiano però quando è Carmela ad intervenire, ma non con intenzioni positive; un ordine che non può essere tradito e le ripercussioni potrebbero essere quanto mai severe.

Le anticipazioni Mare Fuori 5 – per la prossima puntata del 23 aprile 2025 – proseguono con l’episodio ‘Un’altra vita’. Prosegue il conflitto tra Carmela e Donna Wanda; la prima, a dispetto delle circostanze in bilico, prenderà una decisione che potrebbe coinvolgere le sorti delle persone a lei vicine. Una decisione imprevista anche per Cucciolo, diviso tra la retta via e gli errori del passato. Inoltre, momento di difficoltà per Cardio; fondamentale sarà il supporto di Pino e Alina che decideranno di fare scudo al ragazzo in una situazione piuttosto spinosa.

