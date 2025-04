Cosa accadrà nella prossima puntata di Mare Fuori 5? La serie TV torna in onda mercoledì prossimo, 9 aprile 2025, con due nuovi episodi durante i quali altre verità verranno a galla, a partire dalla storia di Angelo. Sappiamo che la testimonianza del ragazzo sarebbe cruciale per scagionare Silvia, ma il ragazzo continua a tenere il segreto. Le anticipazioni del primo episodio della prossima settimana di Mare Fuori 5 svelano che lo fa per coprire sua sorella, che ha problemi di droga e che, essendo maggiorenne, rischierebbe molto più di lui una volta in carcere.

Lino però non si arrende, e quando scopre che Angelo ha davvero la voglia di cui ha parlato Silvia, decide di pedinare la sorella del detenuto per scoprire di più. Intanto le cose si complicano per Milos: Cucciolo svelerà a Rosa il suo agguato e la ragazza capirà che a fornire l’arma è stato Simone.

Anticipazioni Mare Fuori 5, prossima puntata: Cardiotrap vittima dei milanesi, Carmela nei guai

La situazione tra i detenuti dell’IPM è sempre più caotica soprattutto per i nuovi arrivati milanesi. Nella prossima puntata di Mare Fuori 5, a subirne le mire sarà Cardiotrap: trovato da solo in bagno, sarà brutalmente aggredito. Intanto, fuori dall’istituto, Carmela è determinata a fare sue anche le piazze di spaccio di Donna Wanda. Usando i soldi dei Ricci, riesce ad acquisire nuovi alleati. Un atteggiamento che, tuttavia, si fa notare dai nemici: Carmela finisce perciò vittima di un agguato, ma sarà proprio la sua ex rivale Teresa determinante per la sua vita.

Concludiamo le anticipazioni della prossima puntata di Mare Fuori 5 con i sensi di colpa di Micciarella. Il Comandante decide di dargli un’opportunità di realizzare il suo sogno di diventare calciatore, ma lui ha su di sé il peso dell’omicidio commesso e delle pretese che ha il fratello Cucciolo, il che lo porterà a fare un passo indietro.