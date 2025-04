Mare Fuori 5, Elisa Tonelli confessa: “Ecco perché mi sono sentita in colpa per il ruolo di Sonia”

Sono ben sette le new entry in Mare Fuori 5 e tra di loro c’è la boxeur Sonia. La sua storia verrà fuori nelle prossime puntate e si scoprirà cosa si nasconde nel suo passato e per quale motivo è finita dietro le sbarre dell’IPM. Ad impersonarla c’è la giovane attrice Elisa Tonelli, 24 anni, triestina ed alla sua prima esperienza televisiva importante. Il debutto sul set per Elisa è stato tutt’altro che semplice, non solo si è dovuta confrontare con un personaggio complesso come Sonia ma anche perché fino a quale momento la recitazione era solo una sua grande passione e si è ritrovata su un set importante.

Per tutti questi motivi, in una lunga intervista concessa a Chi, Elisa Tonelli ha confessato di essere sentita in colpa per il ruolo di Sonia: “Sono sempre stata appassionata di cinema ma non avevo mai pensato di poterci lavorare, anche perché ho un carattere molto introverso…Comunque ho detto cominciamo a fare qualche provino così capisco un po’ come ci si comporta davanti a un regista e davanti ad un casting director…” Ed è per questo che quando ha saputo che il provino è andato bene ed è stata scelta non ha reagito per nulla bene: “Ho avuto una specie di sindrome dell’impostore, mi sentivo fuori posto.” Per fortuna ha potuto contare sui colleghi, sugli altri giovani attori del cast e su quelli più esperti ed anche sul regista Ludovico De Martino che l’ha fatta sentire sin da subito a suo agio.

Dalle anticipazioni Mare Fuori 5 si scopre che il passato di Sonia verrà fuori nelle prossime puntate. La giovane arriva all’IPM insieme a Marta (Rebecca Mogavero) e verrà fuori solo scoprendo cos’è successo in passato perché il loro attaccamento è morboso. Sonia farebbe qualsiasi cosa per Marta ma il loro legame si incrinerà quando Marta stringerà amicizia con Diego Doberman… Nel frattempo, l’attrice Elisa Tonelli in un’intervista concessa a Chi ha rivelato qual è stata la difficoltà maggiore nell’interpretare Sonia: “Il taglio dei capelli? È stato tremendo perché ci tengo un sacco ai miei capelli, però in quel momento mi sarei fatta tagliare una mano. Ho pensato e detto ‘ok i capelli ricresceranno non è un problema.” Tutte le puntate di Mare Fuori 5 sono disponibili su Raiplay dal 26 marzo, questa sera invece mercoledì 9 aprile 2025 andrà in onda in prima serata su Rai2 la terza puntata della seguita serie.