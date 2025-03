Anticipazioni Mare Fuori 5, Francesco Di Tullio: “Federico? Non è cattivo e basta”

Tutti gli episodi della quinta stagione di Mare Fuori sono disponibili su Raiplay dalla mezzanotte di oggi. Questa sera, invece, in prima serata su Rai2 andrà in onda la prima puntata della fiction in prima serata su Rai2 e dalle anticipazioni Mare Fuori 5 si scopre che ci saranno tantissimi colpi di scena ma anche delle new entry come Federico, milanese e braccio destro di Samuele che nell’IPM porterà non poco caos e scompiglio. A tratteggiare meglio il suo personaggio ci ha pensato l’attore che lo impersona, Francesco Di Tullio in un’intervista concessa a Chi.

Innanzitutto il giovanissimo attore, 18 anni appena compiuti, ha confessato che il suo Federico di Mare Fuori è molto diverso da lui e per interpretarlo al meglio ha dovuto in un certo senso costruirlo con l’aiuto del regista Ludovico Di Martino. L’unica cosa che hanno in comune Federico e Francesco Di Tullio è l’essere determinati e tenaci ma per il resto le somiglianze finiscono qui: “Lui è un tipo aggressivo, impulsivo ed è pero anche molto debole. Visto al primo impatto sembra cattivo e basta, ma non è cattivo e basta, nessuno lo è. Forse questo l’ho già detto ma vale ripeterlo perché questo è il messaggio più bello di Mare Fuori.”

Mare Fuori 5, e il retroscena dal set di Francesco Di Tullio: “Grande complicità con gli altri ragazzi”

Le anticipazioni Mare Fuori 5 svelano che tutti i ragazzi rinchiusi nell’IPM hanno storie dolorose alle spalle che li hanno portati verso una strada fatta di violenza, criminalità e morte. Sul set, invece, il clima tra i vari ragazzi era completamente diverso, nessuno invidia e tensione ma anzi hanno tutti legato tanto sin da subito: “Non è sempre così, ma tra noi ragazzi c’è stata una grande, assoluta, complicità. Sul set siamo stati tutti molto legati, molto uniti e ci siamo visti molto anche al di fuori dal set e questo ci ha permesso di conoscerci e di volerci bene. Abbiamo vissuto a Napoli insieme…quindi.” L’appuntamento con le puntate di Mare Fuori è per questa sera, mercoledì 26 marzo 2025, su Rai2. Tuttavia tutti gli episodi sono già disponibili su Raiplay e chi ha già visto le ultime puntate si chiede se Federico ci sarà in Mare Fuori 6, nella prossima stagione e la risposta senza spoilerare troppo sarà affermativa.