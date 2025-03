Anticipazioni Mare Fuori 5, Maria Esposito svela: “Tra Rosa e Carmine speravo in un finale diverso”

Nella mezzanotte di mercoledì 12 marzo 2024 usciranno su Raiplay i primi sei episodi di Mare Fuori 5 e cresce l’attesa per scoprire che cosa succederà ai vari protagonisti. Stando alle anticipazioni Mare Fuori 5 protagonista assoluta sarà Rosa Ricci che dopo l’addio turbolento con Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e la morte del padre Don Salvatore (Raiz) prenderà lei le redini degli affari di famiglia. Ad impersonare Rosa è Maria Esposito, giovane attrice che ha ottenuto successo e fama grazie alla serie di Rai2.

L’attrice ha rilasciato un’interessante intervista a SuperGuidaTv in cui ha fornito degli interessanti spoiler. Innanzitutto ha smentito la possibilità che in questa quinta stagione di Mare Fuori ci possa essere una nuova storia d’amore per Rosa Ricci, un nuovo fidanzato dopo Carmine: “Credo che se Rosa si innamorasse in questa stagione non sarebbe coerente. Tra Rosa e Carmine speravo in un finale diverso”. E subito dopo ha aggiunto che la sua Rosa sarà diversa rispetto alle precedenti stagioni. Sarà più matura e più donna temprata da gravi lutti, separazioni e solitudine e che avrà a che fare con tante situazioni complesse e pericolose. Ed alla fine ha svelato un retroscena: è stata lei a proporre al regista un cambio look con un taglio di capelli corto.

Mare Fuori 5, Maria Esposito anticipazioni: “Ci sarà un conflitto tra Rosa e Carmela”

In questa quinta stagione di Mare Fuori che debutterà su Rai2 a partire da mercoledì 26 marzo 2025 ci saranno moltissime new entry accanto a pochi personaggi storici come Rosa Ricci e Carmela Vetrano (Giovanna Sannino). Le due sono sempre state affini e molto legate ma Maria Esposito ha anticipato che questa alleanza al femminile subirà una battuta d’arresto: “Rosa e Carmela già dalla prima stagione sono sempre state molto legate ma in questa stagione ci sarà più conflitto tra loro, ci sarà una storia più forte da raccontare per entrambe”. L’appuntamento con le nuove puntate di Mare Fuori 5 è per questa notte in streaming su RaiPlay e per mercoledì 26 marzo 2025 in prima serata su Rai2.