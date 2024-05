Mare Fuori 5, Massimiliano Caiazzo non ci sarà?/ “Ha confermato la sua uscita dal cast”: indiscrezione bomba

Mare Fuori 5, Massimiliano Caiazzo non ci sarà? L’indiscrezione

Massimiliano Caiazzo non sarà in Mare Fuori 5? La quarta è stata la sua ultima stagione nella serie TV di successo? È questa l’indiscrezione bomba lanciata dal settimanale CHI nel suo ultimo numero. Tra le ben note Chicche di gossip, il magazine lancia la notizia dell’uscita di scena di Caiazzo, che nella serie interpreta uno dei principali protagonisti: Carmine Di Salvo.

“Ospite all’Arena di Verona con l’attrice Anna Foglietta, nello spettacolo di Fiorella Mannoia Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne, c’era Massimiliano Caiazzo, che ha recitato un dialogo con lei. – si legge sul noto settimanale, che poi lancia l’indiscrezione – L’attore, dietro le quinte, ha confermato la sua uscita dal cast di Mare Fuori“.

È finita la storia tra Carmine Di Salvo e Rosa Ricci?

Stando alla chicca, Massimiliano Caiazzo dirà addio al suo personaggio e potrebbe dunque non apparire in Mare Fuori 5, nonostante ci siano ancora alcune situazioni in sospeso. Il sogno d’amore con Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, non ha trovato l’ambito lieto fine e potrebbe, a questo punto, non trovarlo nella prossima stagione. Carmine, d’altronde, ha lasciato l’IPM, ed è ora in una località protetta insieme a sua figlia Futura. Lì avrebbe dovuto vivere con Rosa, che stava per sposare, ma lei si è infine tirata indietro per portare avanti l’eredità dei Ricci e riprendere nelle sue mani il potere lasciato vacante dal padre. È dunque finita qui la loro storia? Il capitolo Carmine e Rosa è chiuso definitivamente? Purtroppo questa nuova indiscrezione non lascia ben sperare i fan di Mare Fuori.











