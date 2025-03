Mare Fuori 5 anticipazioni, trama dei nuovi episodi su Raiplay: Teresa, incinta di Edoardo, perde la bambina?

L’attesa è finita e tra poche ore su Raiplay saranno disponibili gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 5 della serie ambientata in un IPM e sono tantissime le domande che gli spettatori si pongono. Per chi non avesse ancora visto i primi episodi e non vuole spoiler si consiglia di non proseguire la lettura. Per tutti gli altri, invece, nei nuovi sei episodi di Mare Fuori 5 disponibili su Raiplay a partire dalla mezzanotte di oggi, 26 marzo 2025, si scoprirà se Teresa prederà la bambina che aspetta o se invece riuscirà a portare a termine la gravidanza, se Cardio Trap riacquisterà l’uso delle mani e soprattutto se Rosa Ricci scoprirà la sconvolgente verità sulla sua famiglia, non solo sul fratello Ciro ma soprattutto sulla madre Maria.

Facendo un passo indietro dopo aver lasciato Carmine all’altare, Rosa ha preso in mano gli affari di famiglia, al suo fianco ci sarà Carmela rimasta vedova di Edoardo. Quest’ultimo infatti sul finire della scorsa stagione è stato ucciso nella cripta dei Ricci mentre cercava di impossessarsi dei loro soldi. Si scoprirà che ha colpirlo con una pala e lasciarlo morire all’interno della cripta sarà stato un’insospettabile Milos. Mentre Rosa e Carmela decideranno di tenere segreta la notizia della morte, Teresa incinta proprio di Edoardo sarà in pena per il ragazzo e chiederà spiegazioni Carmela. In una drammatica scena nel quinto episodio la giovane vedrà Carmela piangere disperata davanti la tomba dei Ricci e inizierà a sospettare qualcosa ma non ne avrà il tempo. Lei e Carmela finiranno vittime di un agguato e Teresa salverà la vita a Carmela facendole scudo con il proprio corpo rimanendo gravemente ferita. La giovane sopravviverà la gravidanza sarà a rischio: Teresa perderà la bambina?

Come finisce Mare Fuori 5: la verità sconvolgente sulla famiglia di Rosa Ricci e Ciro

Teresa dopo essersi ripresa dall’agguato Teresa segnalerà alla polizia la presenza del corpo di Edoardo nella Tomba dei Ricci. Da lì partiranno le indagini e per chiarire la dinamica dell’omicidio e tutto quello che è successo le autorità decideranno di effettuare dei sopralluoghi ed aprire tutte le bare alla presenza dell’unica rappresentante della famiglia Ricci ancora in vita ed ecco che sul finire del sesto episodio di Mare Fuori 5 ci sarà il colpo di scena più eclatante di tutta la stagione: la bara di Maria Caputo, la mamma di Rosa, è vuota. Il comandante Massimo riconoscerà subito la foto della donna, si tratta di Assunta una pittrice che si è presentata come la tata dei tre fratelli Ricci.

Con un abile gioco di inquadrature nella scena dell’apertura della bara non si comprende bene quale di quelle aperte sia vuota ed in molti, sui social, hanno iniziato ad ipotizzare che possa trattarsi di quella di Ciro Ricci. In realtà il fratello di Rosa che ha il volto di Giacomo Giorgio è morto nell’ultima puntata della prima stagione ucciso da ‘O Chiattillo Filippo (Nicolas Maupas) per legittima difesa. È morto tra le braccia del comandante Massimo che accorso per cercare di fermarli non è riuscito ad arrivare in tempo. È molto improbabile, dunque, un ritorno di Ciro nella fiction Rai anche se il personaggio è presente in molti flashback e soprattutto nei ricordi della sorella. Ecco la verità su Ciro Ricci in Mare Fuori 5.

Silvia uscirà dal carcere? Cardio Trap riotterrà la funzionalità nella mano?

Sono tanti i personaggi della fiction Mare Fuori 5 protagonisti di trame avvincenti come Silvia, ingiustamente accusata dell’omicidio dell’avvocato D’Angelo, riuscirà a dimostrare la sua innocenza? E poi c’è Tommaso che si sente in colpa per la morte del fratellino Eugenio di cui non sono stati individuati i responsabili e Cardio Trap che infortunato alla mano dai ‘milanesi’ ha aperto un crowdfunding per finanziarsi la costosa operazione per riottenere la funzionalità della mano. I nuovi episodio di Mare Fuori 5 saranno disponibili su Raiplay a partire dalla mezzanotte di oggi mentre mercoledì 26 marzo 2025 su Rai2 andrà in onda la prima puntata.