E’ il fenomeno degli ultimi anni, la serie tv che più di altre ha saputo attirare un pubblico smisurato e senza distinzioni generazionali; le anticipazioni Mare Fuori 5 per la prima puntata di questa sera – 26 marzo 2025 – alzano ancora il livello di hype soprattutto pensando al finale di stagione del capitolo precedente. Ma dove eravamo rimasti? In molti sono fermi al fatidico momento in cui Rosa Ricci sarebbe dovuta convolare a nozze con Carmine; un giorno da sogno che però è stato scandito da ben altra scelta con la giovane che, in lacrime, ha abbandonato quel roseo proposito.

Le anticipazioni Mare Fuori 5 per la prima puntata in onda questa sera – 26 marzo 2025 – partono dall’episodio ‘Il patto’ dove impazza la notizia clamorosa: Rosa Ricci non ha sposato Carmine ed è tornata presso l’istituto. Quali le ragioni alla base della scelta? Perchè lo ha fatto? Domande senza risposta che divampano silenziosamente tra i ragazzi dell’IPM e non mancherà chi avrà l’ardire di contestare la scelta della giovane di non sposare Carmine, seppur evitando lo scontro diretto.

Anticipazioni Mare Fuori 5, prima puntata: 3 nuovi ragazzi arrivano all’IPM

Rosa Ricci, agli occhi di molti, sembrerà quasi colpevole; la sua verrà percepita come una cattiveria nei confronti di Carmine quando in realtà la scelta di non convolare a nozze è stata tutt’altro che digerita con felicità. Rispetto al disappunto generale, la giovane troverà conforto in Carmela che almeno in queste prime fasi sembrerà essere l’unica a comprendere il dolore che si cela dietro la decisione che ai molti è sembrata spiazzante e senza senso.

Le anticipazioni Mare Fuori 5 – prima puntata in onda oggi, 26 marzo 2025 – raccontano di come il rapporto tra Rosa Ricci e Carmela vivrà una crescita ulteriore quando insieme verranno a conoscenza di un segreto impensabile; in virtù della scoperta, decideranno di andare avanti fianco a fianco non curanti del pensiero altrui. Nel frattempo, 3 new entry arrivano all’IPM: Samuele, Federico e Simone. Tutti avranno subito un colloquio con il comandante che cercherà di capire fin da subito l’attitudine dei 3 giovani e se davvero abbiano intenzione di integrarsi e ricominciare.

Teresa ancora ignara della verità su Edoardo… Anticipazioni Mare Fuori 5, prima puntata 26 marzo 2025

La prima puntata di Mare Fuori 5 prosegue con il secondo episodio: ‘La ruota gira’, una frase che anticipa quelle che sono le sorti in gioco nel corso della narrazione. Al centro della scena la verità su Edoardo con Teresa ancora inconsapevole di quanto successo al ragazzo. Carmela, per tenere tutto sotto controllo, cercherà di fare finta di niente ma la situazione sembra un ordigno ad orologeria pronto ad essere detonato da un momento all’altro.

Le anticipazioni Mare Fuori 5 per la prima puntata di questa sera – 26 marzo 2025 – proseguono con Milos sempre più sofferente; l’amore per Cucciolo genera ipocondrie e sentimenti nostalgici che non sembrano trovare conforto. Nel frattempo, due nuove ragazze raggiungono l’IPM: Marta e Sonia, mentre Samuele e Federico – anche loro new entry – entreranno in un circolo vizioso non proprio a vantaggio dell’auspicio di cambiare vita.

Mare Fuori 5: dove e quando vedere la prima puntata in diretta e streaming

Da quanto raccontato con le anticipazioni Mare Fuori 5, si evince un esordio già scoppiettante quando siamo solo ai primi due episodi: vediamo dunque dove e quando vedere la prima puntata della serie tv. Appuntamento, come per le stagioni precedenti, su Rai Due: oggi, 26 marzo 2025 in prima serata. I primi due episodi che andranno in onda questa sera sono tra l’altro già disponibili in streaming e on demand sulla piattaforma ufficiale RaiPlay.