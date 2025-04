Mare Fuori 5 sarà una stagione piena di drammi ma anche di morti. I primi episodi hanno già reso chiaro che la storia è tornata ad essere cupa come nelle primissime stagioni, complice anche il cambio di regia; ma cosa accadrà ai nostri amati protagonisti? Nell’articolo vi racconteremo il destino di alcuni di loro, quindi se non volete conoscere gli spoiler in anteprima interrompete qui la lettura. Se invece volete scoprire tutto, partiamo con il destino di Teresa.

L’amante di Edoardo Conte, che aspetta una figlia da lui, ha ormai intuito che dietro la sua scomparsa potrebbe esserci qualcosa di più grave. Ebbene, presto seguirà Carmela per avere notizie su di lui e si imbatterà nella ‘rivale in amore’ proprio al cimitero, dove è stato scoperto il corpo esanime di Edoardo. Teresa capirà che il padre di sua figlia è morto, ma proprio mentre chiede spiegazioni, ci sarà un agguato contro Carmela. Teresa le farà da scudo e si beccherà il proiettile destinato a lei.

Portata di corsa in ospedale, a Teresa viene detto che sia la sua vita che quella della bambina che porta in grembo è a rischio. La ragazza si oppone all’interruzione di gravidanza e rischia così la vita. Viene però salvata per un pelo, così come sua figlia. Nelle prossime puntate la vedremo non solo salutare Carmela, ma anche dire addio alla serie col suo lieto fine. Diversa, invece, la situazione per Cucciolo e Milos.

I due si sono innamorati all’interno dell’IPM ma le mire di potere di Cucciolo lo hanno portato a rompere la storia con Milos. Quest’ultimo, che ha rubato i soldi dei Ricci, svela all’ex dove sono nascosti pur di convincerlo a stare con lui e partire insieme, ma Cucciolo lo tradisce, svelando a Rosa dove sono i soldi. Nelle prime puntate di Mare Fuori 5, le svela inoltre che è stato lui a uccidere Edoardo, condannando di fatto Milos a morte: e così sarà. Carmela chiederà proprio a Cucciolo di uccidere Milos (fingendolo un ordine di Rosa), ma il ragazzo non ci riuscirà, anzi lo aiuterà a scappare. Peccato che Milos sarà comunque trovato da Carmela e da lei stessa ucciso. (E se cercate spoiler sul finale di Mare Fuori 5, cliccate qui!)

