Mare Fuori 6: inizio riprese infuocato! Spunta Carmela, voci su Cardiotrap e Rosa al centro di nuove dinamiche esplosive.

Mare Fuori 6, Domenico Cuomo e Giovanna Sannino tornano nella fiction

Ripartono a Napoli le riprese per Mare Fuori 6. La prossima stagione vedrà il ritorno di due protagonisti storici e amatissimi oltre al come back di Rosa Ricci (alias Maria Esposito). A lanciare gli ultimi spoiler sulla serie è stato un video di TikTok che svela il ritorno di Carmela (Giovanna Sannino), ecco cosa si legge nei commenti alla clip: “Giovanna Sannino è la più bella e la più a recitare soprattutto nella parte della cattiva”, “il personaggio di donna Carmè upgrade assurdo!”, segno che l’attrice è davvero molto apprezzata dai fan.

Ma non è solo Carmela a tornare a Mare Fuori 6 ma si parla anche di Domenico Cuomo che potrebbe di nuovo far parte della serie. Il suo personaggio è quello di Cardiotrap, anche lui amatissimo da tutti i fan della serie ambientata in quel di Napoli. Ancora si sa molto poco sulla trama di Mare Fuori 6, se non che la prossima stagione è confermata in base a quanto dichiarato da Luigi Falanga, che ha pubblicato un post con scritto: “La stagione 6 sta arrivando”.

Mare Fuori 6, cosa cambia nella prossima stagione: arriva un nuovo regista!

Il 30 giugno 2025 sono partite le riprese di Mare Fuori 6, dove vedremo la continuazione delle vicende narrate nella prima stagione del programma. La dirigente Rai Maria Pia Ammirati ha dichiarato a Il Mattino che l’uscita del capitolo sesto della serie potrebbe arrivare a gennaio o a febbraio del prossimo anno. Il nuovo regista sarà invece Beniamino Catena che fa da successore a Ludovico Di Martino. Catena è colui che ha fatto da regista a Un Passo dal Cielo e a Doc nelle tue mani.