Mare fuori 6 si farà, arrivano le conferme e le anticipazioni: due ulteriori stagioni al vaglio, ma anche addii molto importanti nel cast...

Mare Fuori 6 si farà, ma non solo. Anche la settima e l’ottava stagione vedranno la luce in futuro, come assicurato dal produttore della serie televisiva, Roberto Sessa, in occasione della partecipazione all’Italian Global Series Festival. Una notizia, quella del rinnovo della serie, che ha sollevato i fan e che comunque non stupisce, considerando il gradimento totale del pubblico e gli ottimi ascolti. I nuovi episodi di Mare Fuori arriveranno a fine febbraio 2026 su Raiplay, poi ci sarà il passaggio su Raidue e successivamente anche su Netflix.

Insomma, tanta carne al fuoco per questa fortunata serie televisiva italiana, che però vedrà alcuni cambiamenti importanti anche all’interno del cast. Secondo quanto riferito dal produttore di Mare Fuori, ci saranno infatti alcune uscite molto importanti. Di chi si tratta non è dato saperlo, di sicuro sarà un brutto colpo da digerire per i fan di Mare Fuori.

Mare Fuori, in arrivo la sesta stagione, ecco le anticipazioni del produttore: “Addii molto importanti”

“Alla vigilia dell’inizio delle riprese della sesta stagione, stiamo scrivendo la settima e l’ottava”, ha confidato il produttore di Mare Fuori durante l’Italian Global Series Festival. Tutto vero, quindi. Mare Fuori 6 si farà e successivamente le storie dei nostri protagonisti si svilupperanno in due ulteriori stagioni, con Mare Fuori 7 e Mare Fuori 8.

“Questo è un racconto dove c’è gente che va e gente che viene. Anche nella sesta ci saranno delle uscite, uscite importanti, ma avremo entrate molto interessanti”, anticipa entusiasta Roberto Sessa. Il conto alla rovescia è partito e l’attesa per la nuova stagione della celebre fiction cresce, così come la curiosità di capire quali personaggi usciranno dal cast e chi invece entrerà a far parte della grande famiglia di Mare Fuori.

