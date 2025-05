Mare Fuori 6 si farà! Quando esce la nuova stagione e anticipazioni cast e trama

Mare Fuori 6 si farà! In attesa del gran finale di stagione che sta andando in onda questa sera, mercoledì 7 marzo 2025, su Rai2 l’attenzione e la curiosità dei telespettatori è proiettata nel futuro. Innanzitutto si inizia con il dire che Mare Fuori 6 ci sarà! Dopo il rilascio sulla piattaforma di RaiPlay dei primi sei episodi, infatti, gli sceneggiatori ed il regista hanno annunciato la nuova stagione. E come se bastasse gli ottimi ascolti sia in chiaro che in streaming oltre ad un finale apertissimo rendono certo il proseguimento della serie tv. A questo punto, però, le domande sono tantissime: quando esce la nuova stagione di Mare Fare 6? Chi ci sarà nel cast e chi dirà addio e soprattutto cosa svelano le anticipazioni sulla trama?

La buona notizia per i telespettatori della fiction è che c’è la data del rilascio: Mare Fuori 6 andrà in onda nei primi mesi del 2026. Ed anche la nuova stagione si muoverà su un doppio binario, i primi episodio verranno pubblicati su Raiplay e saranno disponibili in streaming e poi andranno in onda anche in chiaro su Rai2. Per quanto riguarda il cast Mare Fuori 6, invece, è chiaro che non ci saranno i personaggi che hanno già detto addio alla fiction come Filippo e Carmine, non ci sarà anche Ciro, morto nella prima stagione che in quest’ultima è stato presente sotto forma di flashback. Non ci saranno Silvia e GianniCardio Trap perché il loro percorso all’interno dell’IPM è finito, sono libero e pronti a riprendere in mano la loro vita. Non è chiaro invece il destino di Tommaso, gravemente ferito nell’ultima puntata: morirà?

Mare Fuori 6 e lo spin-off su Rosa Ricci: cosa sappiamo sul film, anticipazioni e trama

Nella prossima stagione di Mare Fuori 6 assoluta protagonista sarà Rosa. Il personaggio interpretato da Maria Esposito è l’unica superstite della famiglia Ricci e su di lei si reggerà gran parte della trama della sesta stagione. Non mancheranno però new entry e nuovi storytelling per i personaggi veterani, Carmela, Cucciolo, Micciarella, Pino ed altri. Gli ascolti di questa stagione sono stati più che ottimi e non hanno deluso le attese con una media di telespettatori di 1,5 milioni.

Spazio avrà infine anche uno spin-off interamente incentrato su Rosa Ricci, a tal proposito lo sceneggiatore Careddu ha rivelato: “Sarà un racconto della sua educazione criminale, che quindi si limiterà solo ed esclusivamente a trattare ciò che accade prima, non andremo mai in una linea temporale successiva.” Insomma, le premesse sono ottime e cresce sempre di più l’attesa per la nuova stagione: Mare Fuori 6 si farà e le attese si spera non vengano deluse.

