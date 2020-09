Mare fuori/ Anticipazioni 23 settembre: uno sguardo nel carcere minorile

MARE FUORI ANTICIPAZIONI DEL 23 SETTEMBRE 2020

Mare fuori debutta nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 22 settembre 2020. La fiction mette alla guida Carolina Crescentini e un gruppo di ragazzi detenuti in un carcere minorile. Andranno in onda gli episodi 1 e 2, dal titolo “Vite spezzate” e “Educazione criminale“.

EPISODIO 1, “VITE SPEZZATE” – Carmine ha parecchie difficoltà a Napoli. Da un lato le pressioni della famiglia di cui fa parte, i Di Salvo, dall’altra l’impossibilità di girare in tutti i quartieri. Quando Carmine si ritroverà in strade governate da altre famiglie, verrà preso a pugni da due coetanei. Il fratello Ezio decide di farsi giustizia da solo e dopo aver preso la pistola, insegue i colpevoli del pestaggio. Intanto, Filippo lascia Milano e raggiunge Napoli con un gruppo di suoi amici. Quella sera si ubriacano tutti e uno dei suoi amici si lascia convincere a fare un selfie pericoloso. Filippo però non riesce a tenerlo stretto per le gambe e il ragazzo crolla nel vuoto, morendo all’istante.

EPISODIO 2, “EDUCAZIONE CRIMINALE” – Carmine e Filippo finiscono nello stesso istituto di pena dedicato ai minori. Il primo conosce già questa realtà, mentre il secondo ha delle difficoltà a confrontarsi con un mondo del tutto diverso a quello a cui è abituato. A causa della sua estrazione, Filippo viene subito soprannominato il Signorino. I due ragazzi si ritrovano a dividere la cella e le difficoltà. Filippo si trova doppiamente da solo: i genitori non gli perdonano quanto è successo.

MARE FUORI, LE CURIOSITÀ SULLA FICTION

Al centro della trama di Mare fuori troviamo proprio le storie di questi giovani, con un forte desiderio di riscattarsi agli occhi della società e ottenere una seconda possibilità. Si rinasce, si commettono errori, si fanno scelte, si assumono responsabilità per le proprie azioni. Nella fiction Mare fuori al centro di tutto anche il mare, che per i ragazzi diventa un simbolo di libertà, di speranza e di sogni. Il tutto coltivato dietro le sbarre dell’istituto, che in realtà è la Marina Militare di Napoli. “Alcuni ragazzi, che sono molto vicini alle famiglie ‘di sistema’, appartengono a una realtà difficile e hanno scelto la recitazione per evolversi ma vivono in un tessuto sociale complicato”, dice il regista Carmine Elia. La sua volontà è di far comprendere come questi ragazzi possono essere sostenuti dalla famiglia e dalle istituzioni e anche dallo Stato che spesso marca la propria assenza. Per realizzare la fiction Mare fuori, l’autrice e ideatrice Cristina Farina, in collaborazione con Maurizio Careddu, ha trascorso gli ultimi due anni ad intervistare tanti ragazzi negli istituto minorili e che fanno parte delle associazioni volte al recupero giovanile.

SCOPRI IL CAST DI MARE FUORI

Nel cast di Mare fuori troveremo anche Carmine Recano nei panni di un poliziotto con un forte desiderio di cambiare il destino dei ragazzi dell’istituto di pena. Una persona empatica che entrerà presto in contrasto con la direttrice interpretata dalla Crescentini. Fra i ragazzi troveremo invece Valentina Romani nei panni di Naditza, una giovane zingara che preferisce finire dietro le sbarre piuttosto che accettare il matrimonio combinato imposto dal padre. Nicolas Maupas offre invece il volto a Filippo, uno studente di pianoforte di Milano che proviene da una buona famiglia e che provocherà, suo malgrado, la morte di un amico. Dall’altra parte della barricata troviamo Carmine, interpretato da Massimiliano Caiazzo: proviene da una famiglia di camorristi e nel tentativo di allontanarsi da quel contesto, finirà per uccidere un giovane che aveva cercato di abusare della sua ragazza. Al loro fianco troveremo inoltre Anna Ammirati, Vincenzo Ferrerea, Antonio De Matteo, Matteo Paolillo, Ar Tem, Serena de Ferrari, Vincenzo Ferrera e Giacomo Giorgio.

CI SARÀ UNA SECONDA STAGIONE? SEMBRA TUTTO PRONTO…

Le buone notizie non mancano: la fiction Mare fuori ha già avuto l’approvazione per una seconda stagione, già in scrittura in questo periodo. La distribuzione inoltre non riguarderà solo l’Italia, ma varcherà i confini dell’Europa, approdando in Spagna, Francia, Germania e arriverà fino in Scandinavia. In ballo anche un accordo con gli Stati Uniti.



