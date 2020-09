Mare Fuori/ Anticipazioni oggi, 30 settembre: Naditza fa il suo ingresso in carcere

MARE FUORI, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA OGGI, 30 SETTEMBRE: OGNI FAMIGLIA HA LE SUE REGOLE

Dopo la discreta accoglienza della scorsa settimana, la fiction di Rai2 con Carolina Crescentini torna in onda oggi, 30 settembre, per raccontare nuove storie e svelare nuovi volti tra i ragazza “che sbagliano” e che sono ospiti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. L’appuntamento con Mare Fuori è fissato per questa sera, mercoledì 30 settembre alle 21.20, con due episodi che riporteranno in carcere un volto noto (non al grande pubblico) quello di Naditza, quella che viene definita un’abituè della struttura. Ad andare in onda sarà proprio la sua storia nell’episodio dal titolo “Ogni famiglia ha le sue regole” in cui assisteremo all’arresto di Nad per sfuggire al destino che la sua famiglia ha deciso per lei ovvero sposare suo cugino più vecchio di venti anni in cambio di soldi per la sua famiglia. La drammaticità della sua storia si legherà subito al suo nuovo obiettivo ovvero quella di conquistare Chiattillo in pochi giorni, ci riuscirà davvero? Dall’altra parte abbiamo Ciro pronto a vendicare la morte di Nazzario colpendo Carmine mentre Filippo cerca di riconquistare la fiducia del “boss” ma le bugie potrebbero peggiorare ancora di più le cose.

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO

Nel secondo episodio di Mare Fuori, dal titolo “Chi trova un amico trova un tesoro” a finire sotto i riflettori e la dura e glaciale Viola nell’Istituto per un omicidio con l’aggravante della crudeltà. I suoi artigli si allungano sulle altre ragazze e anche su Ciro ma Naditza sembra pronta non solo a “svegliare” le sue compagne ma anche a starle alla larga per evitare guai. La direttrice Paola pensa ad un progetto ricreativo che possa mettere insieme i ragazzi e le ragazze ma riceve il no del comandante Massimo, sarà la musica ad unirli? Filippo prova a placare l’ira di Pino comprandogli un regalo ma finendo per peggiorare le cose visto che tutti gli altri adesso pretenderanno lo stesso trattamento. Carmine incontra Nina in parlatorio e riceverà una notizia sconvolgente…



