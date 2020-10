MARE FUORI/ Anticipazioni puntata 14 ottobre Rai 2: “Carmine ruolo che fa riflettere”

MARE FUORI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 OTTOBRE SU RAI 2

Questa sera, 14 ottobre, va in onda la quarta puntata di Mare fuori, la fiction di Raidue che trova tra i suoi protagonisti Carmine, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Si tratta di attore molto giovane e emergente che interpreta questo ragazzo che finisce in carcere dopo aver ucciso un suo coetaneo che stava tentando di stuprare la sua ragazza. Intervistato dal settimanale RadiocorriereTv, come riporta LaNostraTv, Caiazzo ha parlato del suo personaggio e del messaggio che vuole dare nella fiction, dichiarando: “Il mio ruolo in Mare fuori porta a riflettere sulla responsabilità che ognuno di noi ha quando compie delle scelte. Sullo scegliere a chi o a cosa ispirarsi, sul fatto che ci sono sempre delle alternative”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GRAN FINALE IN ARRIVO?

Siamo al giro di boa di Mare Fuori. La serie di Rai 2 con Carolina Crescentini si avvicina pericolosamente al finale, in onda il 28 ottobre, e i fan sono già pronti a capire se i ragazzi che hanno conosciuto (e quelli che verranno) avranno il modo di tornare per una seconda stagione oppure no. Al momento tutto lascia pensare che ci possa essere un seguito per Mare Fuori ma molto dipenderà dal finale, dagli ultimi due episodi. Cosa vedremo? Carmine otterrà la sua rinascita adesso che il suo primo figlio sta per arrivare? Filippo rinuncerà al suo lato oscuro e proverà a camminare sulla retta via in attesa di tornare libero? Forse sono tutte domande che troveranno risposte tra due settimane ma, fino a quel momento, il pubblico potrà fare i conti con i due episodi in onda oggi, 14 ottobre, “L’amore malvagio” e “Conosci te stesso” in cui l’amicizia tra Filippo e Carmine entrerà in crisi alla luce delle ultime mosse del primo. Alla fine Filippo, dopo la storia delle lamette, ha ceduto alla protezione di Ciro mentre Carmine ha deciso che non accetterà il ricatto della sua famiglia. Le regole però sembrano spingerlo di nuovo verso il male e alla fine il giovane potrebbe tornare a uccidere su richiesta dello zio Ezio.

FILIPPO E CARMINE IN ROTTA DI COLLISIONE IN MARE FUORI?

In Mare Fuori ci sono anche tutti gli altri protagonisti e, in particolare, Edoardo approfitta dell’attività al laboratorio di ceramica per continuare a corteggiare Teresa mentre Gemma scopre che la sorella è molto peggiorata e non può che sentirsi in colpa per via di quello che le sta succedendo. Cosa farà adesso per aiutarla? Le cose per lei peggiorano quando Viola continua a usare la sua influenza su di lei per spingerla a chiamare il suo fidanzato violento con un cellulare che proprio Ciro ha procurato loro. Quest’ultimo ha chiesto a Filippo di aiutarlo mettendo a disposizione la sua auto per spostare della droga al Nord ma il giovane, poco prima di tornare in carcere dopo il suo permesso, ci ripensa. Cosa farà a questo punto? Tornerà sui suoi passi e rovinerà i piani del suo amico oppure no? La loro amicizia è appesa ad un filo ma Filippo sembra non avere paura né di perdere il suo amico e né di mettersi contro il boss che per ringraziarlo, in albergo, gli farà trovare una escort. Cos’altro succederà? Mare Fuori andrà in onda oggi, 14 ottobre, dalle 21.20 circa, con ben due episodi. Come si concluderà la serata?



