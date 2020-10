Mare Fuori/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: Carmine e Filippo contro tutti?

Mare Fuori, anticipazioni puntata oggi, 21 ottobre: Carmine e Filippo contro tutti?

Siamo ad un passo dal finale della prima stagione di Mare Fuori e i protagonisti sono ancora tutti fermi ad un bivio forse in vista dell’ultima puntata di mercoledì prossimo o, addirittura, in attesa del rinnovo per una seconda stagione. La serie con Carolina Crescentini sta riscuotendo un grande successo nel prime time di Rai2 e sicuramente questa sera andrà ancora meglio grazie al fatto che non subirà lo scontro con Temptation Island 2020 che si è concluso ieri sera. Ma cosa succederà nel doppio episodio in onda oggi, 21 ottobre, dalle 21.20 proprio sulla rete giovane di casa Rai? Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo ‘Legami spezzati’ e ‘Le forme dell’amore’ che proveranno a mettere ordine nella vita di Filippo ma anche di Ciro e Carmine, soprattutto dopo gli ultimi colpi di scena e i no arrivati la scorsa settimana. Il primo a mettere le cose in chiaro sarà proprio Filippo che, dopo essere andato vicino a compiacere Ciro, si è tirato indietro e adesso dovrà affrontare la sua ira. Rientrato in carcere, informerà il suo protettore che l’operazione non è andata a buon fine e subito dopo incontra Carmine per raccontagli quello che è successo ma, soprattutto, qual è la sua decisione finale. Mentre Ciro si mette sulle tracce del traditore, Carmine sa bene che presto la sua ira si abbatterà proprio su Filippo e così si offre di aiutarlo. Come se non bastasse il giovane deve fare ancora i conti con il suo codice di onore e con il fatto che se non ucciderà Massimo sarà lui a morire. Cosa deciderà di fare alla fine in nome di Nina e di suo figlio? Anche loro rischiano molto in questa situazione e questo pensiero potrebbe spingerlo nuovamente verso il suo lato oscuro.

Ciro pronto a vendicarsi in Mare Fuori?

Nei nuovi episodi di Mare Fuori, il rapporto tra Filippo e Ciro si farà sempre più stretto e proprio il primo si troverà a promettere all’amico che lo aiuterà a trovare una soluzione all’ultimatum che gli è stato imposto. Intanto, Pino soffre un po’ per il rapporto che si sta instaurando tra il nuovo arrivato e il suo boss, deciderà di colpire i due? Presto scoprirà che le cose andranno un po’ diversamente per lui soprattutto quando Carmine troverà il modo di far ricadere la colpa su Pino di quanto è successo al piano di Ciro e a quel punto la vendetta di quest’ultima potrebbe colpirlo nel profondo. Filippo organizza, con l’aiuto della sua famiglia, la fuga di Carmine dal carcere. I due troveranno finalmente la pace che cercano?



