Mare Fuori/ Anticipazioni puntata oggi, 7 ottobre Rai 2: Filippo in pericolo?

“MARE FUORI”, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 7 OTTOBRE

Mare Fuori torna su Rai 2 con nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare di vendetta, di guai, gravidanze e voglia di riscatto. Tutto questo è concentrato nel prime time della rete giovane Rai con a capo Carolina Crescentini pronta a tenere le redini del suo carcere minorile con tutto quello che questo significa. L’appuntamento con Mare Fuori è fissato per oggi, 7 ottobre, a partire dalle 21.20 con gli episodi dal titolo “La vendetta per guarire” e “L’appartenenza” in cui Gemma, una ragazza di Rimini che continua a subire violenza dal fidanzato. La ragazza sembra ormai rassegnata a questo modo di vivere ma tutto cambia quando la sorella prova a difenderla diventando lei stessa la vittima del ragazzo. A quanto pare Gemma è pronta a uscire da questo incubo ma non prima di aver vendicato la sorella, convinta che quello sia l’unico modo per lasciarsi alle spalle anche questo amore malato. Sarà davvero così che andrà a finire per lei? Dall’altra parte sembra che proprio la vendetta sia ancora quella che Filippo medita per difendersi e trovare posto nel carcere dopo i passi falsi commessi soprattutto per via di Pino che continua ad approfittare di lui. Nel finale della scorsa puntata lo abbiamo visto procurarsi una lametta per difendersi e sta pensando a come usarla in sua difesa.

IN “MARE FUORI” CARMINE PROVA A RISCATTARSI, FILIPPO IN PERICOLO?

Sono diversi i sentimenti di Carmine, rinato dopo la notizia che presto sarà padre, e pronto ad aggrapparsi alla speranza. Adesso che ha un motivo per farlo vuole lottare, ma a quale prezzo e contro chi dovrà remare? I pregiudizi potrebbero colpirlo ancora soprattutto quando la direttrice viene informata dalla sparizione della lametta e i detenuti sono pronti a puntare il dito ancora contro di lui per riavere indietro le loro attività ricreative. Per fortuna, nel secondo episodio di Mare Fuori in onda a partire dalle 22.10 circa, Filippo decide di consegnare la lametta alla direttrice ma senza rivelare da chi voleva difendersi. Quando la notizia viene fuori, Pino è pronto a dargli una lezione ma Ciro tesse una tela intorno a lui facendolo cadere nella trappola: Filippo accetta la proterzione del ragazzo ma Carmine lo mette in guardia. Intanto, Edoardo esce per un permesso mentre Ciro, proprio come predetto da Carmine, chiede a Filippo una prova di coraggio in cambio della sua protezione. Quale sarà la risposta di quest’ultimo? Infine, Gemma finisce tra le grinfie di Viola, cosa userà per circuirla e fino a dove si spingerà la nuova arrivata?



