Artem Tkachuk, protagonista di Mare Fuori, in forte agitazione al pronto soccorso: intervengono vigilantes e carabinieri.

Artem Tkachuk, attore conosciuto per aver recitato in Mare Fuori, è finito al centro del gossip per il suo arrivo in ospedale: “Giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza“, si legge dall’agenzia Ansa. Tutto è successo mercoledì 17 settembre a Napoli, dove presso il pronto-soccorso Vecchio Pellegrini è arrivato l’attore, noto a molti per il suo ruolo di Pino o’pazzo nella famosa serie tv.

Nel post di Nessuno tocchi Ippocrate su Facebook si leggono ulteriori dettagli sull’accaduto: Artem Tkachuk, 25 anni, è arrivato nel pomeriggio in ospedale e siccome si trovava in uno stato di forte agitazione sono intervenuti anche i vigilantes. La sicurezza ha subito avvisato infermieri e medici di quello che stava accadendo e mentre lo sottoponevano a tutti gli esami del caso, sono arrivati anche i carabinieri.

Artem Tkachuk denunciato: “Ha spintonato medici e vigilantes“

Dopo l’accaduto Artem Tkachuk ha ricevuto una denuncia per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dato che ha dato in escandescenza anche di fronte ai vigilantes. AdnKronos riporta poi che i Carabinieri sono stati chiamati dai medici stessi dopo che l’attore ha spinto il personale sanitario e per l’agitazione ha rotto un macchinario ospedaliero. Si sono verificati spintoni anche alla vigilanza. Intanto, Artem Tkachuk aveva tentato di scappare ma è stato fermato e portato in caserma per capire cos’è successo.