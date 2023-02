Mare Fuori, che fine ha fatto Sasà?/ “La Rai cancella il personaggio”

Mare Fuori, il personaggio di Sasà è stato cancellato? L’indiscrezione

Secondo un ultimo scoop rivelato da Pipol Gossip, la Rai avrebbe cancellato un personaggio di Mare Fuori e la sua storia presentata nella seconda stagione. L’emittente avrebbe, dunque, cambiato la sceneggiatura e cercato nuovi attori per sostituire quella precedente.

Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo (Mare Fuori)/ "Non ci aspettavamo Sanremo"

Il personaggio rimosso in questione sarebbe Sasà, interpretato da Filippo Soave, i cui amanti di Mare Fuori si chiedono da tempo che fine abbia fatto. La sua storia trattava di uno stupro minorile e terminava con la promessa di un sequel che potrebbe non arrivare mai. La Rai, proprio a causa della forte tematica trattata, avrebbe cancellato il personaggio e le sue vicende così da sostituirle con altro. Secondo il portale di gossip: “I vertici Rai, dato che la scena interpretata dal personaggio mostrava appunto uno stupro fatto da un minorenne, hanno deciso di cancellarla, interrompendo quindi il proseguo alla storia e chiedendo il cambio di sceneggiatura. Da qui l’ingresso di nuovi personaggi.

Il personaggio di Sasà dunque non è sparito ma è stato definitivamente cancellato.”

'O Mar For" colonna sonora di Mare Fuori: chi è l'autore Stefano Lentini?/ Spopola su Spotify

Mare Fuori 3, Edoardo muore nella serie? L’indiscrezione

Mare Fuori 3 ha debuttato su Rai 2 il 15 febbraio, ma c’è già chi lo ha finito di vedere su RaiPlay. Per questo motivo sono iniziati i primi spoiler sull’amata fiction; uno in particolare riguarda la morte di Edoardo, personaggio interpretato da Matteo Paolillo.

L’attore, in un intervista al RadiocorriereTv dichiara: “In questa terza stagione l’ho trovato un po’ in crisi. Da attore ho cercato di trovare qualcosa di nuovo in lui, sono andato a scavare sempre più a fondo. Ho conosciuto una parte più fragile di Edoardo, sta diventando adulto ma allo stesso tempo vorrebbe restare ragazzo. Si trova a crescere e per lui non è facile”. Paolillo svela come ha interpretato il personaggio di Edoardo, ma senza svelarne le sorti: “Non posso mai approcciarmi a un personaggio prendendo le distanze da quello che è. Per me ha sempre ragione, anche quando ha atteggiamenti in cui non mi ritrovo, da attore cerco di capire. Edoardo ha il suo modo di pensare, agisce in rapporto a ciò che sente”.

Stasera in tv 15 febbraio/ Programmi Rai: Pooh su Rai1, Mare Fuori su Rai2

© RIPRODUZIONE RISERVATA