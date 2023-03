Mare Fuori: Chi è Alessia Fenderico, fidanzata Matteo Paolillo/ “Sei nell’euforia…”

Alessia Fenderico e Matteo Paolillo: le “tracce” social della nuova relazione

Unirsi al coro degli elogi per la serie TV del momento, Mare Fuori, sarebbe scontato vista la risonanza e l’evidente successo della storia incentrata sui ragazzi di Nisida. Tutti i protagonisti del cast sono stati letteralmente investiti da notorietà e successo, capaci di mettere in piazza non solo le rispettive abilità nel settore della recitazione ma anche alcuni aneddoti legati alla vita privata e sentimentale. Tra i più chiacchierati spicca Matteo Paolillo, volto iconico di Mare Fuori con il suo personaggio. Il giovane attore avrebbe trovato la sua fiamma alcune settimane fa, corrispondente al nome di Alessia Fenderico.

MARE FUORI 3/ Diretta e anticipazioni 1 marzo: Gianni chiude con Gemma

Nonostante l’esposizione dovuta al successo di Mare Fuori, la relazione tra Matteo Paolillo e Alessia Fenderico è poco ostentata sui social ma per vie traverse sono comunque emerse informazioni riferite sia al rapporto che alla giovane fiamma dell’attore. Buona parte delle informazioni circolate in rete sul conto di Alessia Fenderico sono estrapolate dai suoi profili social, in particolare Facebook e Instagram. La giovane ha 28 anni ed è lontana dal mondo dello spettacolo e recitazione: classe 1995, lavora presso la nota azienda Kiko come make-up advisor.

Mare fuori: Giacomo Giorgio, nuovo progetto per Amazon/ Collaborazione con Geolier

Alessia Fenderico, la prima foto di coppia con Matteo Paolillo di Mare Fuori

Sulla genesi della relazione d’amore tra Matteo Paolillo – attore di Mare Fuori – e Alessia Fenderico non esistono informazioni attendibili: la ricostruzione del rapporto e il rispettivo andamento sono però deducibili dalle consuete condivisioni social reperibili sui profili di entrambi. La prima foto insieme della coppia risale ai primi giorni del nuovo anno, esattamente l’8 gennaio 2023; nell’immagine la giovane Alessia Fenderico è a cena in compagnia dell’attore, con tanto di romantica didascalia: “…Sei nell’euforia che c’è nei giorni di sole“.

Massimiliano Caiazzo ed Elena D'amario si sono lasciati/ L'indiscrezione sulla rottura

Spulciando con ulteriore perizia i rispettivi profili social sono presenti ulteriori scatti condivisi tra Matteo Palillo e la nuova fiamma Alessia Fenderico, in particolare un viaggio d’amore a Marrakech. Intanto, con la notizia della relazione i followers della giovane sono letteralmente schizzati: la donna vanta un profilo Instagram con ad oggi circa 10mila followers. Stando alle indiscrezioni trapelate su Tik Tok, pare che Matteo Paolillo abbia conosciuto la nuova fidanzata Alessia Fenderico proprio grazie ad una sua collega, Maria Esposito: la nuova fiamma sarebbe dunque amica della giovane attrice partenopea.











© RIPRODUZIONE RISERVATA