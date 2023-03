Mare fuori chiude con l’ultima puntata?/ La verità del regista Ivan Silvestrini

Mare fuori 3 chiude i battenti con la puntata finale: Ivan Silvestrini rompe il silenzio

Mentre sale l’attesa generale per la nuova ed ultima puntata di Mare fuori 3, Ivan Silvestrini risponde alla curiosità dell’occhio pubblico sulle sorti che attendono la fiction di successo made in Italy. La messa in onda della puntata che segna l’epilogo della terza e fortunata stagione tv di Mare fuori, Mare fuori 3, é prevista nella prima serata del 22 marzo 2023 in chiaro tv su Rai2 e in streaming online su Raiplay. E, intanto, schiere di fan della serie TV ispirata al carcere di Nisida e la cui trama é incentrata sulle storie di detenuti di un istituto penitenziario minorile si chiedono in massa online se la serie sia destinata a giungere al capolinea con l’ultimo appuntamento. E la risposta arriva nelle ore che precedono l’ultima puntata di Mare fuori 3, tra le Instagram stories del regista dell’amata fiction Rai, Ivan Silvestrini.

“Stasera alle 21.20 su Rai2 va in onda

l’ultima serata di Mare Fuori 3. Finisce per me un’era, ma presto ne comincia un’altra”, fa sapere dal suo canto, seppur sibillinamente, Ivan Silvestrini, tra le righe di una storia d’addio all’appuntamento TV di Mare fuori 3. E tra le righe della replica alla curiosità generale che esplode nel web, quindi, il regista dà al contempo per confermato il sequel della fiction, Mare fuori 4. Questo, dopo che lo stesso regista e un’attrice nel cast hanno preannunciato il sequel della fiction Rai, Mare fuori 4.

Gli altri spoiler TV di Mare fuori 4, il sequel dopo Mare fuori 3

Un post via Instagram dello sceneggiatore Ivan Silvestrini mostra la foto della prima pagina della sceneggiatura della quarta stagione con la didascalia “Il sabato è per leggere”. E non é tutto. “A brevissimo iniziano le riprese della quarta stagione di Mare Fuori … Non manca tantissimo. Io personalmente ancora non ho le sceneggiature, però a maggio iniziamo le riprese della quarta stagione”: queste sono le parole che rilascia su TikTok l’attrice Ludovica Coscione (Teresa nella serie Tv). Probabilmente, Mare Fuori 4 potrebbe vedere il rilascio a febbraio 2024.

