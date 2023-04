Mare Fuori 4, torna Ciro quarta stagione?/ Viene accoltellato da Filippo ma una foto rivela…

Tantissimi fan della serie televisiva ‘Mare Fuori’ erano in attesa di conoscere se Ciro Ricci fosse presente nella quarta stagione e nelle ultime ore è giunta la conferma ufficiale. “Sì, questo è certo, lo posso assicurare”: così Giacomo Giorgio ha risposto alla domanda della giornalista, che lo ha intervistato per il Corriere del Mezzogiorno.

Ma vi è un problema: Ciro muove alla fine della terza stagione. L’attore Giacomo Giorgio, che lo interpreta, ha tolto ogni dubbio nel corso di un’ospitata a NapoliCittàLibro. La fiction RAI ha superato le 100 milioni di visualizzazioni in streaming su Rai Play coinvolgendo un ampio pubblico nelle sue storie di amore, violenza, crimine e le fragilità dell’adolescenza.

Mare Fuori, Circo accoltellato nell’ultima puntata

Nelle scorse settimane, sui social, è circolata una foto di Ciro nella Piscina Mirabilis, scenario dell’ultimo fotogramma di ‘Mare Fuori 3‘. Al termine della terza stagione, infatti, Ciro viene accoltellato da Filippo. L’attore Giacomo Giorgio ha spiegato: “Quella foto non doveva uscire. Non sono stato io a tirarla fuori, ma di certo non posso negare che nello scatto ci sono io”. Ad oggi, però, non è possibile sapere se Ciro sarà presente nei flashback o se ‘risusciterà’. Ciro si può considerare il villain della serie, figlio di un boss della camorra che si trova nel carcere per omicidio. Il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio ha anche un lato umano con diverse sfumature che lentamente vengono allo scoperto.

Il regista della serie televisiva, Ivan Silvestrini, aveva confermato la presenza di Rosa Ricci nel cast dei nuovi episodi, ma non si era ancora pronunciato sul personaggio interpretato da Giacomo Giorgio. Le riprese della quarta stagione sono previste per questa estate e vista la recente conferma i fan si stanno scambiando idee sul possibile sviluppo della trama visti i fatti di ‘Mare Fuori ‘3.

Mare Fuori 4, i prossimi episodi potrebbero essere rilasciati ad inizio 2024

I nuovi episodi di Mare Fuori 4 potrebbero essere rilasciati a fine gennaio o inizio febbraio del 2024, anche se alcune voci ipotizzano uno slittamento fino all’autunno dello stesso anno. Inoltre, seguendo lo stesso ragionamento di Mare Fuori 3, la quarta stagione arriverà in anteprima sulla Rai (prima su RaiPlay e poi su Rai 2) e solo successivamente su Netflix. I protagonisti, dopo aver attraversato il mare tumultuoso dell’adolescenza, dovranno affrontare la sfida di diventare adulti e scegliere chi vogliono essere nella vita. Questo sarà il fulcro fondamentale di questa nuova season.

Se Giacomo Giorgio ha confermato che ci sarà, gli attori che torneranno sul set di Mare Fuori, precisamente la base navale della Marina Militare di Napoli al Molo San Vincenzo, però non saranno tutti quelli che abbiamo visto nel corso delle prime tre stagioni. Infatti, anche molti dei protagonisti hanno salutato la serie televisiva, come Nicolas Maupas che ha interpretato Filippo, Valentina Romani (Naditza), Carolina Crescentini (Paola), Serena De Ferrari (Viola), Anna Ammirati (Liz), Nicolò Galasso (Gaetano) e Antonio Orefice (Totò).











