Mare Fuori, Francesco Panarella: “Ho subito bullismo”/ “Mia madre era malata…”

Francesco Panarella, Cucciolo di Mare Fuori: “Ecco come ho conosciuto il dolore e la paura di perdere le persone amate…”

È uno degli ultimi arrivati nel cast della serie TV dall’immenso successo, Mare Fuori. Si tratta del 21enne, Francesco Panarella, che interpreta il ruolo di Cucciolo, fratello del casinista Micciarella. A caratterizzare il suo personaggio è il dover nascondere il proprio orientamento sessuale, quello di omosessuale, prima fuori le mura, poi anche all’interno del carcere minorile, dove però incrocia lo sguardo di Milos… Proprio della difficoltà d’interpretare questo ruolo e della sua vita, Panarella, ha voluto raccontare durante un’intervista per il settimanale Chi. Il giovane 21enne ha svelato di aver avuto una difficile infanzia: “Da piccolo ho subito bullismo per il peso fisico o per i capelli lunghi – ha infatti esordito, continuando poi – Ed è successo nel periodo in cui mia madre (Lidia, ex commissario e capo della polizia di Stato) lottava per la sua vita contro un brutto male. Eravamo io e mia sorella Emi, eravamo soli e giovani. Così ho conosciuto il dolore e la paura di perdere le persone amate”.

Ma anziché abbattersi, Francesco, usa le brutte esperienze per fortificarsi, crescendo ha così chiari i suoi obbiettivi: “Volevo essere un musicista, sono amante del rock e dell’heavy metal, ecco perché porto i capelli lunghi, parlo inglese e suono la batteria. Credevo che questo fosse il mio futuro”. A spiazzare i suoi piani arriva però un casting, quello di Mare Fuori; Francesco vince il provino per interpretare Cucciolo: “Dopo un mese, mi sono ritrovato sul set con ragazzi meravigliosi che mi hanno accolto come se fossi a casa”.

Francesco Panarella: “Mare Fuori non è soltanto una serie TV, ma è un messaggio di speranza…”

Il ruolo di Cucciolo in Mare Fuori, non è stato facile, ha raccontato Francesco Panarella al settimanale Chi: “È stato un ruolo difficile da leggere in alcune sfumature, prepararmi è stato un crescendo di emozioni dentro di me. Un viaggio personale difficilissimo ma ambizioso, proprio come il personaggio che interpreto”, ha affermato. Nel prepararlo ha potuto però contare sull’affetto di tutti gli altri membri del cast: “Mare Fuori non è soltanto una serie TV, ma è un messaggio importantissimo di speranza e rinascita per quei ragazzi che fin da giovani nella loro vita hanno incontrato la delinquenza per scelta o perché forse era l’unica strada, sbagliata, che potessero prendere. E in tutto questo c’è l’amore che muove e salva ogni cosa dentro e fuori dal carcere. L’amore senza distinzioni. Forte, fortissimo in tutte le sue forme“.

Come confermato dall’attore, Cucciolo ci sarà anche nella quarta stagione: “Le riprese inizieranno a maggio. E Cucciolo ci sarà. La sua evoluzione? Un punto interrogativo pieno d’incognite, ma con risposte che nasceranno, come sempre nel suo cuore”, ha detto. Per adesso Panarella ha solo un obbiettivo: “Sognare in grande perché sognare non è reato. Ci sta ’o mare fuori e nessuno potrà mai rubarcelo”, ha concluso.

