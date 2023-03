Mare fuori: Giacomo Giorgio, nuovo progetto per Amazon/ Collaborazione con Geolier

Giacomo Giorgio, dal Teatro Comunale al successo con Mare Fuori

Il successo che ha investito tutto il cast di Mare Fuori è sotto gli occhi di tutti; i giovani attori protagonisti con il terzo capitolo della serie tv continuano ad appassionare milioni di telespettatori. L’incredibile successo guadagnato in questi mesi inizia ad aprire nuove strade e scenari per i personaggi più apprezzati, in particolare nel caso di Giacomo Giorgio: alias Ciro Ricci in Mare Fuori.

Massimiliano Caiazzo ed Elena D'amario si sono lasciati/ L'indiscrezione sulla rottura

Classe 1998, Giacomo Giorgio è forse tra i giovani attori più talentuosi presenti nel cast di Mare Fuori. Il suo percorso nella serie tv targata Rai Play è tra i più apprezzati ma la sua carriera parte da giovanissimo prima di arrivare al picco di questi mesi. La sua passione per la recitazione risulta evidente già dall’età di 6 anni quando veste i panni di “Pulcinella” in una rappresentazione teatrale presso il Teatro Comunale. Giacomo Giorgio si trasferisce a Milano a soli 11 per approfondire gli studi nell’ambito della recitazione per poi arrivare a Roma ottiene le prime collaborazioni e posizioni di spicco in ambito cinematografico. Nonostante la giovane età, viene notato da Federico Moccia che nel 2018 lo seleziona per il film “Non c’è tempo”. Seguirà la prima esperienza anche nell’ambito delle serie tv con “I bastardi di Pizzofalcone 2”.

Cristiana Farina, ideatrice di Mare Fuori/ "Disagi giovanili meritano riflettori"

Giacomo Giorgio, dal nuovo film per Amazon al videoclip di Geolier

Giacomo Giorgio, noto come Ciro Ricci in Mare Fuori, grazie al successo conseguito con la serie tv ambientata a Napoli ha già messo in cascina alcuni progetti per il prossimo futuro. Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, l’attore 25enne è pronto a dare seguito al momento magico tuffandosi in una nuova esperienza per Amazon. Nello specifico, sarebbe impegnato sul set di un nuovo progetto cinematografico del quale però ancora non si conoscono molti dettagli; il settimanale svela il tema, incentrato sulla figura dei supereroi, oltre alla presenza nel cast di Beatrice Vendramin.

Mare fuori 3/ Anticipazioni e diretta 22 febbraio: Gemma vieta a Gianni di...

Ad impreziosire il ricco momento professionale, per Giacomo Giorgi è arrivata anche una prima chiamata da parte del mondo musicale. Sempre stando alle informazioni riportate dal settimanale Chi, Ciro Ricci sarà presente nel prossimo video musicale di uno dei rapper emergenti e più seguiti del momento: Geolier. I dettagli in merito non sono ancora noti ma è data per certa la presenza con lui per le riprese anche di Paola Di Benedetto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA