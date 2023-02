Mare Fuori, l’annuncio di Matteo Paolillo su “Origami all’alba”/ “Non potevamo più…”

Mare Fuori 3: “Origami all’alba”, la nuova hit della serie tv conquista i social

Tra le serie tv del momento, Mare Fuori domina la scena in maniera indiscussa come dimostrato dall’ampio seguito confermato anche dalla terza stagione targata Rai. Il successo che ha investito la produzione ambientata a Napoli sembra non conoscere limiti; dalle curiosità sui protagonisti ai contenuti extra, anche la musica subisce il contraccolpo positivo dell’ascesa di Mare Fuori 3. In particolare, è letteralmente virale ovunque uno dei brani più iconici della terza stagione, Origami all’alba.

Nella terza stagione di Mare Fuori, oltre alle appassionanti dinamiche, gli spettatori sono stati letteralmente folgorati dal brano cantato da Clara Soccini, nota come Crazy J. Origami all’alba è tra le canzoni più utilizzate sui vari social network come sottofondo musicale ad effetto, come dimostrato dalle centinaia di video su Tik Tok. La risonanza e bellezza del brano ha portato i fan a chiedere con insistenza la possibilità di poter usufruire dello streaming digitale senza che però arrivassero notizie confortanti in merito. La svolta è però stata annunciata da uno dei personaggi più iconici di Mare Fuori, Matteo Paolillo.

Mare Fuori 3: Matteo Paolillo svela quando “Origami all’alba” sarà disponibile in streaming

“In tantissimi ci avete scritto per Origami all’alba, il nuovo singolo per Mare Fuori 3, scritto in collaborazione con Clara. Siccome ce l’avete chiesto così tanto, non poteva più aspettare e abbiamo fatto di tutto per anticipare l’uscita al 24 febbraio. Queste le parole di Matteo Paolillo in un video pubblicato sui social che hanno letteralmente mandato in delirio tutti i fan di Mare Fuori, che ha poi aggiunto: “Uscirà in doppia versione: quella della serie tv cantata da me, come ogni anno, e come abbiamo fatto per Sangue Nero, c’è anche Lollo”.

Origami all’alba, il nuovo singolo di Mare Fuori 3 sarà dunque disponibile per lo streaming digitale a partire da venerdì 24 febbraio, per la gioia di tutti gli appassionati che non vedevano l’ora di poterne apprezzare la bellezza in qualsiasi momento della giornata. Nella serie tv, la genesi del brano è opera di Cardiotrap, interpretato da Domenico Cuomo e O’ Chiattillo – ruolo ricoperto da Nicolas Maupas – autori sia del testo che della musica. Per lo streaming digitale sarà invece interpretata dalla nota trapper milanese, Crazy J.











