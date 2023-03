Mare Fuori: nuove indiscrezioni sul futuro della serie TV/ “Si lavora alla 6a stagione”

Mare Fuori: dopo la terza stagione sarebbero già in corso valutazioni sul futuro

La terza stagione di Mare Fuori è uscita da poche settimane, dando seguito al successo guadagnato dalle stagioni precedenti. La serie tv ambientata a Napoli è senza dubbio tra le grandi scoperte del piccolo schermo, complici le gesta del cast di giovani attori che, con le storie interpretate, hanno unito il favore di giovani e adulti. Ebbene, tanto è il clamore di Mare Fuori che già si volge lo sguardo al futuro e iniziano a trapelare indiscrezioni per quanto riguarda non solo i prossimi episodi ma addirittura le possibili stagioni future.

Carolina Crescentini lascia Mare Fuori 3?/ Le anticipazioni sul personaggio

Già negli ultimi giorni erano arrivate conferme su quelle che saranno alcune dinamiche per la quarta stagione di Mare Fuori: personaggi come Filippo, Gemma, Viola e Totò – stando ai rumors circolati – non dovrebbero far parte del prosieguo della fortunata serie tv targata Rai. Ma a destare curiosità sono le dichiarazioni di Platinette, intervenuta nel merito degli spoiler nel corso dell’appuntamento consueto con “La TV che vedo” per DiPiù. Nello specifico, il volto noto della TV e della radio ha rincuorato i fan più apprensivi specificando che sarebbero in corso valutazioni importanti fino alla sesta stagione.

Mare Fuori 3/ Anticipazioni 8 marzo 2023: Paola Vinci lascia l'Ipm?

Mare Fuori, Carmine Recano svela l’inizio delle riprese previsto per maggio

L’indiscrezione lanciata da Platinette su Mare Fuori fa eco a quanto già dichiarato dalla sceneggiatrice; quest’ultima aveva infatti rivelato come per la prossima estate sia in programma l’inizio delle riprese per la tanto attesa quarta stagione, senza però aggiungere ulteriori dettagli in riferimento alla trama e ai personaggi coinvolti. Altrettanto aveva fatto Carmine Recano in occasione della sua presenza a C’è posta per te. Il giovane attore, alias Massimo in Mare Fuori, aveva spoilerato il mese preciso scelto per le riprese della 4a stagione: maggio.

Mare Fuori, Francesco Panarella: "Ho subito bullismo"/ "Mia madre era malata..."

I fan più calorosi di Mare Fuori possono dunque dormire sonni tranquilli: il tormentone televisivo è destinato a raccontare nuove ed avvincenti storie per altri mesi da qui in avanti. Considerato che la quarta stagione è solo in programma e le riprese non sono ancora iniziate, il fatto che si parli di progetti in essere anche per la quinta e sesta stagione implica un futuro ancora longevo per Mare Fuori e i suoi protagonisti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA