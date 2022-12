Maremoto a Stromboli, video/ Tsunami con onde da 1 metro e mezzo, nessun ferito

Stromboli, allarme maremoto: “Onde da 1,5 metri”

Lo Stromboli continua a far temere per la sicurezza degli abitanti dell’omonima isola e nel corso del pomeriggio di oggi si è registrato un importante maremoto, con onde fino ad un metro e mezzo di altezza. Da giorni, inoltre, sul vulcano si registrano attività magmatiche, che fino a questo momento non avrebbero messo in reale rischio l’incolumità pubblica, fino alla giornata di oggi.

Su tutta l’isola di Stromboli in cui si è registrato il maremoto, sono suonati gli allarmi che indicavano alla popolazione la necessità di prestare attenzione, ma fortunatamente non si sarebbero registrati danni da nessuna parte. La Protezione Civile ha spiegato che “intorno alle 16:20 si è registrato un distacco della sciara del fuoco del vulcano Stromboli, che ha generato un’onda di maremoto di 1,5 metri (..) sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Dalle verifiche effettuate, non sono stati segnalati danni a persone o cose”. Ovviamente in queste ore le autorità hanno continuato a monitorare il vulcano e l’attività sismica dell’area, senza particolari rilevazioni che facessero pensare a problemi futuri.

Maremoto a Stromboli: allerta anche in Calabria

Insomma, sembra che il maremoto a Stromboli non abbia causato problemi, danni o feriti, mentre la popolazione rimane in allerta. Infatti, da giorni la Sicilia e le Eolie sono soggette al maltempo, mentre in mattinata si sarebbe registrato anche un terremoto di magnitudo 4.6 soprattutto nell’area del messinese, ma sviluppatosi in mare in prossimità di Vulcano. Il vulcano di Stromboli, inoltre, sarebbe uno dei pochi ancora attivi sul territorio italiano, ed è stato proprio questo a causare il maremoto di questo pomeriggio.

L’allerta per il maremoto di Stromboli, inoltre, sarebbe stata diramata anche dalla Prefettura di Reggio Calabria, che ha informato la popolazione del rischio, chiedendo alle persone di tenersi lontane dalle coste. A preoccupare, infine, a Stromboli c’è anche il costone roccioso di Ginostra, su cui si poggia un intero paese e che da tempo a soggetto a costante sgretolamento. Interessato da alcuni appalti e finanziamenti, non sono mai state adottate delle reali soluzioni, con il concreto rischio che tra maltempo, terremoto e maremoto, a breve ci sarà un’altra tragedia simile a quella avvenuta nei giorni scorsi a Casamicciola.

Anche la Protezione Civile ha confermato che una delle due importanti frane che si sono verificate sullo #Stromboli hanno causato la formazione di uno tsunami alto 1,5 metri. L’allerta #tsunami è scattata in tutta l’isola con le sirene d’emergenza, a breve ulteriori aggiornamenti pic.twitter.com/ATiluWbEiD — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 4, 2022













