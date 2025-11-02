Margaret Atwood, chi è la scrittrice canadese di romanzi e poesie? L'impegno nel mondo della cultura e l'amore per Greaeme Gibson

Margaret Atwood, poetessa e scrittrice canadese, nonché attivista per la tutela dell’ambiente, è nata ad Ottawa nel 1939 e ha cominciato a scrivere fin da giovanissima. Dopo essersi appassionata alla lettura durante gli anni dell’infanzia, infatti, si avvicinò alle fiamme dei fratelli Grimm, cominciando proprio in quegli anni a scrivere le sue prime poesie.

A dieci anni circa, la scrittura è diventata sempre più preponderante nella sua vita, tanto che ha iniziato a scrivere anche i primi libri, occupandosi di temi importanti come la liberazione della donna e il femminismo. Nonostante la giovanissima età, Margaret si è mostrata fin da subito una penna e una mente matura, nei temi e nello stile.

Dopo essersi laureata nel 1961 in arte e lingua inglese, ha iniziato a pubblicare le use prime poesie, vincendo numerosi premi. Tanti i romanzi pubblicati nel corso degli anni, il primo nel 1969 e l’ultimo nel 2019. Nel corso della sua carriera ha pubblicato anche raccolte di racconti, saggi e raccolte di poesie, dedicandosi anche alla letteratura per bambini. Nel corso della sua vita ha vinto diversi riconoscimenti letterari ma non solamente: Margaret Atwood è stata anche nominata Ufficiale dell’ordine del Canada per il suo contributo alla cultura del Paese.

Margaret Atwood, chi è: l’amore per il compagno Graeme Gibson

In giovane età, nel 1968, Margaret Atwood ha sposato Jim Polk, divorziando da lui cinque anni più tardi. Si è poi legata al romanziere Graeme Gibson, con il quale ha avuto la figlia Eleanor Atwood Jess Gibson. Proprio il papà di Eleanor nonché compagno di Margaret è venuto a mancare nel 2019, all’età di 85 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo della cultura milanese. La compagna, nell’annunciare la morte del suo grande amore, aveva dichiarato: “Io e la mia famiglia siamo devastati ma grati per la saggezza, l’impegno e l’etica che Graeme ha mostrato nella vita”.

