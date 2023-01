Margaret Mazzantini moglie Sergio Castellitto/ “Perché non scrivo più? Tendo alla…”

MARGARET MAZZANTINI, CHI E’ LA MOGLIE DI SERGIO CASTELLITTO

Chi è Margaret Mazzantini, la moglie di Sergio Castellitto? Questo pomeriggio l’attore e regista sarà ospite del salotto televisivo di ‘Domenica In’ per presentare la miniserie “Il nostro generale” (dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa) assieme alla figlia del generale, Rita Dalla Chiesa: e la presenza del 69enne artista capitolino negli studi di Rai 1 sarà anche l’occasione per riaccendere i riflettori sulla sua compagna, una delle scrittrici di maggior successo del panorama italiano e sovente autrice delle sceneggiature di alcuni film portati sul grande schermo dal marito. Ma cosa sappiamo della vita dell’autrice originaria di Dublino e come mai da quasi dieci anni non pubblica più romanzi?

Nata in Irlanda nel 1961, dove peraltro aveva vissuto anche tre anni, Margaret Mazzantini si era già fatta conoscere come attrice cinematografica e teatrale prima dell’incontro col futuro compagno: dal 1987 infatti è sposata con Sergio Castellitto e insieme hanno avuto quattro figli, tra cui il primogenito e più noto Pietro (1991), Maria (1997), Anna (2000) e Cesare (2006). Tuttavia il nome della Mazzantini comincia a essere noto nel mondo della cultura italiana dalla prima metà degli Anni Novanta con la pubblicazione dei primi libri e, man mano, un successo clamoroso che la porterà a vincere il Premio Strega con “Non ti muovere” e diversi altri riconoscimenti importanti. Pare inoltre che a darle la spinta decisiva a dedicarsi soprattutto alla letteratura, lasciando un po’ da parte l’amore per il teatro, sia stato proprio Castellitto regalandole un curioso quaderno con Indiana Jones sulla copertina…

MAZZANTINI, 9 ANNI DI SILENZIO: “HO CENTINAIA DI PAGINE ABBANDONATE”

Da allora tante parole sono state scritte prima su quelle pagine: la strada per l’esordio letterario è breve e da allora arriveranno otto libri, pubblicati tra il 1994 e il 2013 per i tipi di Marsilio e Mondadori: tuttavia, dopo aver vinto lo Strega, il Premio Campiello, il Premio intitolato a Ennio Flaiano e tanti altri, da qualche tempo Margaret Mazzantini non pubblica più nulla. Nessuna crisi creativa ma una scelta come la diretta interessata aveva avuto modo di raccontare qualche tempo fa, parlando di questo periodo “di silenzio” e anche del rapporto con suo marito Sergio, a cui è molto unita pur differenziandosi per il carattere (“Lui è più domestico, io sono un gatto selvatico” aveva rivelato durante un’intervista a ‘la Repubblica’).

E proprio nel corso di quella lunga chiacchierata col quotidiano capitolino, Margaret Mazzantini era tornata sulla sua lunga assenza dalla scena letteraria, ovvero da quando aveva dato alle stampe “Splendore” nel 2013: “Il mio processo creativo? A muovermi è sempre la curiosità per le vite degli altri. Non parto mai da un concetto ma da un dettaglio (…) Lo scrittore è un rabdomante che cerca col bastoncino biforcuto la vena dell’acqua. Ma alla fine è un lavoro da artigiani, si suda” aveva rivelato la 61enne nata a Dublino, ricordando i molti rifiuti per il suo libro d’esordio. E alla domanda sul perché non scriva da tanto, la Mazzantini risponde: “Ho centinaia di pagine abbandonate. Ultimamente tendo alla resa. Scrivere richiede una grande resistenza, è uno scatenamento psichico, materia tellurica che non puoi dominare” spiegando di aver cestinato più di quanto pubblica e che “mi lascio saccheggiare quotidianamente dalle persone che amo”.











