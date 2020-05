Margaret Thatcher/ Il suo mandato fu il più lungo in tutta la storia del Regno Unito

Pubblicità

Margaret Thatcher è tra le protagoniste della nuova puntata de “Le grandi interviste di Enzo Biagi“, il programma speciale trasmesso su Rai3 in onore dell’indimenticabile e apprezzato giornalista italiano. Parte della puntata di oggi è dunque dedicata a Margaret Thatcher, storica politica britannica nata nel 1925 e venuta a mancare nell’aprile del 2013. E’ stata Primo Ministro del Regno Unito per undici anni, ma anche la prima donna a ricoprire un incarico così importante, conquistando il record relativo alla longevità del suo mandato, il più lungo in tutta la storia del Regno Unito. Margaret Thatcher è stata inoltre leader del Partito Conservatore Britannico dal 1975 al 1990.

Margaret Thatcher, una carriera politica ricca di riconoscimenti

Un tuffo nella storia di Margaret Thatcher e nel suo percorso politico con lo speciale de “Le grandi interviste di Enzo Biagi“, in onda oggi su Raitre. Una della protagoniste della puntata è appunta uno dei simboli del Partito Conservatore Britannico; un partito che ha orgogliosamente guidato per venticinque anni. Nel 1990 Margaret Thatcher ha ottenuto il prestigioso titolo nobiliare di Baronessa di Kesteven nella contea del Lincolnshire. Al suo nome viene accostata la corrente di pensiero chiamata thatcherismo, che si basa sui principi del conservatorismo e del liberismo di Milton Friedman. Non è casuale infatti che nel corso degli anni 80, il Regno Unito viene considerato un paese “con una politica detta thatcheriana”. Una Lady di ferro che con le sue abilità strategiche è stata la prima donna a guidare un grande partito politico nel Regno Unito, riscuotendo un consenso senza precedenti.



