Ospite della puntata di oggi de La Volta Buona, Giuseppe Zeno fornirà qualche anticipazione su Blanca 3 la fiction di Rai1 che lo vede tra i protagonisti insieme a Maria Chiara Giannetta che torna in onda con la nuova stagione proprio questa sera, lunedì 29 settembre 2025. L’attore, tuttavia, concederà una lunga chiacchierata a Caterina Balivo in cui si sbilancerà non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata, al suo fianco da dieci anni ha la moglie Margharet Madè.

Chi è Margharet Madè la moglie di Giuseppe Zeno? Anche lei attrice in una recente intervista ha rivelato come si sono conosciuti raccontando un curioso retroscena: “Se penso che ci eravamo conosciuti a una cena e la prima volta che l’ho visto mi è sembrato un pazzo… Invece, mi ha travolta come un treno. Mi ha ubriacato di parole e di emozioni. Lui mi aveva riconosciuta. Io, invece, non sapevo chi fosse. Se ci ripenso, in quel primo incontro e nei giorni successivi Giuseppe ha tirato fuori il meglio di sé ed è stata decisamente la sua migliore performance. Mi ha conquistata.”



Chi è Margareth Madè, la moglie di Giuseppe Zeno: tutto sull’attrice che ha fatto innamorare Montalbano

Margharet Madè è la moglie di Giuseppe Zeno, la coppia sta insieme dal 2015, si sono sposati nel 2016 ed hanno due bambine: Angelica e Beatrice nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020. L’attrice è nata nel 1982 a Paternò, in provincia di Catania ma ha vissuto gran parte della sua infanzia e giovinezza a Siracusa, tra i suoi ruoli principali c’è la partecipazione nel film di Giuseppe Tornatore Baaria mentre nel 2013 Margareth Madè ha fatto innamorare Il commissario Montalbano facendogli perdere la testa come protagonista dell’episodio Il sorriso di Angelica. Nello stesso periodo è stata anche protagonista del Calendario Pirelli.

