Marge muore ne I Simpson davvero? Spoiler choc su una dei protagonisti, fan in rivolta ma la verità è diversa: cosa succederà

Chi muore ne I Simpson, spoiler finale choc con l’addio a un personaggio principale: ecco chi

Colpo di scena per I Simpson, per la prima volta in trentasei stagioni un amato personaggio della famiglia morirà. Nell’episodio finale della trentaseiesima stagione dal titolo Estranger Things, storpiamento di un’altra serie cult di successo Stranger Things, accadrà qualcosa che lascerà spiazzati e scioccati i telespettatori e i tantissimi fan della serie in giro per il mondo. Si assisterà ad un drammatico colpo di scena, si scoprirà che Marge muore ne I Simpson. L’episodio sarà interamente incentrato sul rapporto tra Lisa e Bart.

La trama dell’episodio in questione si concentra sui due fratelli, Lisa è diventata una donna di successo ed in carriera mentre Bart gestisce in modo abusivo una casa di riposo e Homer viene portato via dai servizi social. Tutto cambia però quando Lisa, ormai adulta, legge una lettera da parte della mamma in cui la donna ha scritto che qualora lei dovesse morire si sarebbero dovuti occupare del padre Homer e dunque rivela che lei non ci sia più. A questo punto i due fratelli capiscono il loro errore e decidono di riportare il padre a casa mentre Marge è contenta e li guarda da una nuvola, segno certo della sua morte.

Marge muore ne I Simpson davvero? Fan allarmati ma la verità sull’ultimo episodio è un’altra

Il drammatico e inaspettato spoiler sulla morte di Marge ne I Simpson ha destato sgomento e sorpresa sui fan delle serie animata con i fan in rivolta sui social. Tuttavia la verità sull’ultimo episodio è un’altra. Marge muore ne I Simpson davvero? La risposa è un ‘Ni’ nel secondo che è vero che la capofamiglia, una dei personaggi principali morirà ma è altrettanto vero che la sua morte avverrà all’interno di un salto temporale che Bart e Lisa fanno nell’ultimo episodio della stagione 36 ambientato ben 35 anni più tardi. Se a ciò si aggiunge che la 36esima stagione non sarà l’ultima, ma è già stato trovato un accordo fino alla 40esima, dunque ci saranno almeno ben quattro stagioni in cui Marge ne I Simpson sarà viva e vegeta. Niente panico dunque per i fan…almeno fino al prossimo colpo di scena.