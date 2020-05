Marghera, incendio a Venezia alla ditta 3V Sigma/ Video nube tossica “restate a casa”

Pubblicità

E’ in corso un incendio di vaste proporzioni in quel di Venezia, precisamente presso l’azienda chimica di Porto Marghera 3V Sigma. A rendere pubblica la notizia sono stati i vigili del fuoco, che attraverso la propria pagina Twitter ufficiale hanno fatto sapere: “Esplosione e successivo incendio in un’azienda chimica a #Marghera : intervento in corso 8 squadre #vigilidelfuoco con nucleo #nbcr. Scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche”. Numerosi i video circolanti sul web in queste ultime ore, che mostrano un’enorme colonna di fumo nero alta diverse centinaia di metri, visibile da chilometri di distanza, da ogni parte del capoluogo del Veneto. L’incendio è scoppiato questa mattina presso un grande sito chimico di Malcontenta e il sindaco Luigi Brugnaro ha aggiornato la situazione attraverso i propri social: «L’amministrazione comunale invita la popolazione in via prudenziale a chiudere le finestre e restare in casa», diramando il cosiddetto “codice rosso”, quello appunto relativo alla presenza di possibili fumi tossici.

MARGHERA, INCENDIO A VENEZIA: CI SAREBBE UN FERITO GRAVE

Come riferisce Il Corriere della Sera, sarebbe rimasto gravemente ferito un uomo, molto probabilmente un operaio della stessa fabbrica chimica, e a riguardo il segretario della Femca Cisl di Venezia, Giuseppe Callegaro, ha spiegato: «Stiamo correndo sul posto, tra l’altro, da anni denunciamo irregolarità negli stoccaggi da parte di questa azienda e avevamo chiesto un incontro urgente al prefetto». Il quotidiano scrive invece di controlli dello Spisal senza che emergesse alcuna anomalia. Sul posto si sono recate quattro ambulanze, due elicotteri e le squadre di soccorsi speciali. La circolazione è stata interrotta in quella zona, con le linee di autobus 18 e 53 deviate su percorse alternative, così come la linea Malcontenta-Marghera deviata sulla strada regionale 11. Chiusa anche Via Padana. Visto che starebbe bruciando etanolo e metanolo, la polizia locale ha fatto sapere che «tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre».





