Chi è Margherita Aiello di Uomini e Donne? In questa edizione del programma di Maria De Filippi abbiamo imparato a conoscere una nuova dama del trono over, che nei primi mesi era uscita sia con Mario Verona che con Andrea. Oggi la donna è finita al centro del gossip per la relazione finita malissimo con il napoletano Giovanni, che l’ha profondamente delusa per il comportamento menefreghista nonostante avesse espresso particolare interesse nei suoi confronti con tanto di “ti amo” sparsi qua e là”.

Scelta Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: chi è?/ Tra Gianluca Costantino e Gianmarco Meo...

Andiamo oggi a scoprire di più sulla sua vita privata, il suo lavoro e dove vive. Margherita Aiello non ha mai svelato la sua età, ma potrebbe avere intorno ai quarant’anni. Di certo, essendo una bellissima donna porta molto bene i suoi anni e sembra molto giovane. La dama del trono over vive stabilmente a Milano anche se si sposta spesso a Catania, dove presumibilmente va a trovare la sua famiglia. Come si può leggere dai suoi profili social, Margherita Aiello si è laureata in scienze dell’alimentazione e oggi lavora come analista di laboratorio. Non solo, attualmente sta studiando per prendere anche la laurea magistrale in nutrizione umana.

Eleonora Rocchini si sposa! L'ex Uomini e Donne riceve proposta di matrimonio da Nunzio Moccia/ "Ho detto sì"

Margherita Aiello, la fine rocambolesca con Giovanni a Uomini e Donne: “Non mi sono sentita considerata”

Tra le passioni di Margherita Aiello spuntano il beauty, la cura del corpo, i viaggi e il sushi. Oltretutto, la corteggiatissima dama di Uomini e Donne si diletta anche in balli latino americani frequentando corsi nella sua vita quotidiana. Per quanto riguarda i figli, sappiamo che Margherita Aiello ha una figlia piccola, anche se non ha mai voluto dichiarare il suo nome e la sua età, tanto che è scattata la censura quando ha parlato di lei in una delle ultime puntate.

A proposito di Uomini e Donne, il suo percorso appare un po’ tortuoso negli ultimi tempi. Infatti, la dama sta pensando se chiudere o meno la frequentazione con Giovanni, dato che il cavaliere non ha mostrato sufficiente interesse nei suoi confronti, sparendo nei momenti di bisogno e spendendo grandi parole che poi non hanno trovato riscontro nella realtà dei fatti. Così, anche gli opinionisti le hanno consigliato di distaccarsene. In tutto ciò ha fatto scalpore la lite con Morena Fanfante, che si è “inserita” nella relazione dichiarandosi interessata a Giovanni.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 19 febbraio 2025/ Caos con Gianmarco e Francesca fa la scelta: Gianluca