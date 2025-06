Margherita Aiello volta pagina dopo Uomini e Donne

La favola d’amore che Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli speravano di vivere dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne si è frantumata dopo qualche settimana vissuta da coppia lontano dai riflettori. La dama e il cavaliere del trono over di sono frequentati in esclusiva all’interno del programma per un periodo fino al punto di decidere di lasciare il programma per viversi senza riflettori. Dopo qualche settimana serena, però, qualcosa si è rotto.

Durante una vacanza con altri protagonisti di Uomini e Donne, Margherita con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram aveva fatto intendere che ci fosse una crepa insanabile fino alla rottura definitiva confermata da Dennis nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Lollo Magazine, ma come sta oggi Margherita? E Dennis? La risposta arriva proprio dai social.

Margherita Aiello e Dennis: ecco come stanno dopo Uomini e Donne

Chiusa la relazione, Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli hanno continuato a godersi la vacanza con gli amici fino a tornare alla propria vita. Ad oggi, Margherita e Dennis non si vedono e non si sentono più ma sui social continuano a condividere tanti momenti della loro quotidianità. Entrambi si stanno dedicando al lavoro, ai figli (sia Dennis che Margherita hanno una bambina, ndr) che agli amici.

Margherita, in particolare, nonostante la delusione per come è finita la relazione, su Instagram, appare serena e raggiante come potete vedere dalla foto qui in alto. “Dondolando, mi accorgo che la felicità ha il rumore del mare e la leggerezza dell’aria”, scrive la dama che ha così ufficialmente chiuso il capitolo Dennis. Margherita, dunque, è pronta a godersi l’estate, ad aprire eventualmente il cuore all’amore se dovesse arrivare inaspettatamente ma anche a tornare nel parterre del trono over per mettersi nuovamente in gioco.

