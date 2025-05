Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli sono una nuova coppia

Nel finale di stagione di Uomini e Donne si sono formate nuove coppie. Dopo Margherita e Francesco, Gloria Nicoletti e Guido, un’altra coppia ha lasciato il programma per vivere la relazione lontano dalle luci dei riflettorini. A lasciare il programma di canale 5 e a salutare tutti sono stati Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli che si sono frequentati per diverse settimane all’interno del programma raccontandosi pochissimo. Senza pressioni, Margherita e Dennis si sono conosciuti capendo di stare bene insieme e di voler provare a costruire una storia lontano dalle telecamere.

Per Margherita, dopo diverse frequentazioni finite male all’interno del programma, è così arrivato l’uomo giusto che, non solo ha conquistato le sue attenzioni, ma anche il suo cuore al punto da concedersi l’esclusiva per poi salutare tutti e lasciare insieme la trasmissione.

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli, la prima foto fuori da Uomini e Donne

Fuori da Uomini e Donne, Margherita e Dennis si stanno conoscendo nella quotidianità e tra i due sembrerebbe andare tutto a gonfie vele. A dimostrarlo è una foto pubblicata da Deianira Marzano tra le storie del proprio profilo Instagram in cui sono insieme in un locale pubblico. Clima disteso tra l’ex dama e l’ex cavaliere che stanno vivendo la relazione con molta discrezione.

La coppia, infatti, non ha ancora pubblicato alcuna foto ufficiale e, probabilmente, è dovuto al fatto che la puntata del loro addio non è stata ancora trasmessa. Tuttavia, come potete vedere dalla foto qui in alto in cui sono in un ristorante del centro di Roma, Margherita e Dennis appaiono già molto affiatati. Sarà l’inizio di una grande e bella storia d’amore? Chi ha seguito le avventure di Margherita nella trasmissione si augura di sì.