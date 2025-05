Margherita Aiello e Dennis: le prime emozioni dopo l’addio a Uomini e Donne

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli hanno trovato l’amore a Uomini e Donne non immaginando di potersi innamorare all’interno di un programma televisivo. Dopo essersi frequentati per diverse settimane raccontandosi pochissimo al centro dello studio, Margherita e Dennis hanno lasciato la trasmissione dopo un momento magico vissuto insieme in studio durante il quale è stato Dennis a chiedere a Margherita di andare via insieme. Una proposta che la dama ha accolto al volo salutando subito tutti. Mentre li salutava, Gianni Sperti si è lasciato andare ad un augurio per la nuova coppia di Uomini e donne.

“Tornate in tre”, ha detto Gianni Sperti scatenando le risate del pubblico che si è emozionato nel vedere il lieto fine di Margherita e Dennis che, a sua volta, ha ricevuto i complimenti degli opinionisti per aver scelto di mettere subito fine alla sua avventura nella trasmissione avendo capito di volere un futuro con Margherita.

Margherita Aiello e Dennis commentano la scelta a Uomini e Donne

Dopo aver condiviso tra i rispettivi profili Instagram le immagini della scelta a Uomini e Donne, Margherita e Dennis hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di WittyTv non nascondendo l’emozione provata. Margherita ha spiegato di essere stata anticipata da Dennis dal momento che, anche lei, aveva chiesto alla redazione di poter fare la scelta.

“Era da un po’ che eravamo già pronti”, spiega Dennis che ammette che non si aspettava assolutamente di poter lasciare il programma dopo poco tempo dal suo arrivo nel parterre. “Quando c’è complicità si hanno delle prospettive comuni che ti portano, poi, a fare una scelta e quindi non aveva più senso rimanere. Io vorrei viverlo fuori”, aggiunge Margherita trovando, dall’altra parte, le stesse intenzioni. Per la nuova coppia di Uomini e Donne, dunque, è ufficialmente iniziato un nuovo capitolo.

