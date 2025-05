Margherita Aiello e Dennis sono una coppia di Uomini e Donne

Petali rossi nella puntata di Uomini e Donne del 21 maggio 2025, ma non per Gianmarco Steri che sceglierà la prossima settimana, ma per Margherita Aiello e Dennis, dama e cavaliere del trono over che dopo essersi frequentati per qualche settimana, raccontando pochissimo del loro rapporto in studio, spiazzano tutti annunciando l’addio. Maria De Filippi chiama Margherita al centro dello studio e la dama, visibilmente emozionata, si accomoda. In studio, così arrivano dei fiori e un biglietto inviati da Dennis che, deciso a vivere la storia lontano dai riflettori, chiede alla dama di lasciare insieme il programma.

Una richiesta che Margherita accoglie con gioia dando inizio ad una nuova favola d’amore e dando vita ad una nuova coppia del trono over dove già altre coppie si sono formate nell’attuale stagione del dating show di canale 5.

Margherita e Dennis dopo Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi che ha visto l’addio di Margherita e Dennis al programma è stata registrata qualche settimana fa e il pubblico, oggi, si chiede come procede tra la dama e il cavaliere del trono over. Margherita, attraverso i social, ha mostrato di aver raggiunto Dennis a Verona trascorrendo con lui lo scorso weekend.

La coppia, tuttavia, ha vissuto anche un momento di crisi che aveva portato Margherita a pubblicare tra le storie del suo profilo Instagram un messaggio che non lasciava molto spazio ai dubbi. Tuttavia, quella che sembrava una crisi irreparabile, si è conclusa poco dopo ed oggi Margherita e Dennis continuano a viversi serenamente la storia nata in uno studio televisivo.