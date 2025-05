Margherita Aiello e Dennis: crisi dopo l’addio a Uomini e donne?

Margherita Aiiello e Dennis Bogoncelli sono tra i protagonisti che hanno lasciato insieme Uomini e Donne dopo essersi frequentati all’interno del programma. Il cavaliere e la dama sono usciti per diverse settimane insieme e, non avendo problemi, si sono raccontati pochissimo al centro dello studio dove hanno annunciato di voler lasciare la trasmissione per vivere la relazione senza telecamere. Negli scorsi giorni, alcuni gesti social hanno fornito indizi sulla stato di salute della coppia e tutto lasciava pensare che andasse tutto a gonfie vele. Margherita, infatti, aveva condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram mostrandosi prima a Verona, città in cui vive e lavora Dennis e poi all’interno di una macchina lasciando intravedere il braccio di un uomo che i fan hanno immediatamente riconosciuto come quello di Dennis.

Una storia, dunque, quella tra Margherita e Dennis che sta continuando fuori dal programma ma sulla quale, nelle scorse ore, si è fiondata l’ombra della crisi. A scatenare i rumors è stato un messaggio pubblicato da Margherita che non lasciava presagire nulla di buono.

Margherita Aielòlo e Dennis: crisi rientrata

“Le recite non mi sono mai piaciute!”: Questo è il messaggio pubblicato da Margherita Aiello e che ha fatto immediatamente pensare ad una rottura con Dennis. Ad alimentare ulteriormente i rumors è stata la scelta di Margherita di smettere di seguire Dennis su Instagram. Tuttavia, a distanza di poche ore, la crisi pare rientrata grazie ad un gesto di Dennis che ha sorpreso l’ex dama del trono over con un grande mazzo di rose rosse.

“Ai gesti inaspettati”, ha scritto Margherita aggiungendo l’emoticon di un cuore. L’ex dama, inoltre, ha anche ricominciato a seguire Dennis su Instagram spegnendo, così, sul nascere tutte le voci su una presunta crisi della coppia. A distanza di pochi giorni dall’addio a Uomini e Donne, dunque, tutto pare stia andando per il meglio.