Margherita Aiello e Dennis: come stanno dopo Uomini e Donne

Nel finale di stagione di Uomini e Donne, in onda fino al 30 maggio, si sono formate tante coppie che hanno lasciato insieme il programma. Nelle prossime puntate, saluteranno tutti e lasceranno definitivamente la trasmissione anche Margherita Aiello e Dennis La dama, presente dall’inizio della stagione, e Denis, arrivato in trasmissione da poco, si frequentano da poche settimane ma, durante il primo confronto al centro dello studio, si sono concessi l’esclusiva e hanno ammesso di stare davvero bene insieme. Nessun problema tra loro al punto che Dennis ha dichiarato di non essere interessato a nessun’altra donna e di volersi dedicare solo alla conoscenza con Margherita.

Una scelta ampiamente ricambiata al punto che, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, i due lasceranno insieme lo studio, ma come procede attualmente la loro relazione? I due stanno ancora insieme o si sono detti addio?

Margherita Aiello e Dennis insieme a Verona

La storia d’amore tra Margherita Aiello e Dennis procede a gonfie vele. Pur non mostrandosi apertamente insieme, la dama e il cavaliere del trono over lanciano segnali social che confermano il momento sereno che stanno vivendo. Margherita, infatti, tra le storie del proprio profilo Instagram, nelle scorse ore, ha mostrato di essere a Verona. E’ bastato questo per scatenare l’entusiasmo dei fan che, poi, sono esplosi di gioia con la storia successiva di Margherita che si è mostrata in auto con Dennis alla guida.

Nessun selfie di coppia per Dennis e Margherita, ma piccoli dettagli che bastano a mantenere viva l’attenzione dei fan su di loro. Nel parterre del trono over, dunque, la fiamma dell’amore si è infiammata nuovamente. Mai come quest’anno, sono davvero tante le coppie che si sono formate e che, sicuramente, a settembre torneranno in studio a raccontare la loro estate.