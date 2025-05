Margherita Aiello e Dennis: come procede dopo Uomini e Donne

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Margherita Aiello e Dennis, la dama e il cavaliere del trono over che hanno lasciato Uomini e donne pochi giorni prima della fine della stagione. Dopo essersi frequentati per qualche settimana, i due hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione ed oggi continuano a godersi la storia d’amore. Vivendo in due città diverse, cercano di ritagliarsi il tempo per vedersi e, in attesa di trascorrere insieme il weekend, hanno rilasciato un’intervista ai microfoni di Opinionista Social a cui hanno svelato qualche dettaglio della loro conoscenza.

Margherita e Dennis raccontano così come è arrivato il primo bacio. Dopo i primi due appuntamenti tranquilli, la dama e il cavaliere hanno deciso di concedersi una serata in discoteca al terzo appuntamento e, poco dopo essere arrivati nel locale, Dennis ha deciso di provare a baciare Margherita e così è arrivato il primo bacio a cui ne sono seguiti altri.

Margherita Aiello e Dennis: in arrivo la convivenza?

Vivendo in due città diverse, Margherita e Dennis, per il momento, si stanno vivendo la storia a distanza. Rispondendo ad una domanda di una follower nel corso della diretta Instagram con Opinionista Social, entrambi, per il momento, non pensano alla convivenza. “Non ne abbiamo neanche mai parlato”, dice la dama del trono over. “Per carità, poi mi lascia i capelli per casa“, scherza Dennis servendo a Margherita l’occasione per svelare un dettaglio della personalità di Dennis.

“Ho trovato un uomo super ordinato che è peggio di me. Mi ha fatto cambiare per sedermi sul divano perché ero arrivata a Verona in treno”, ha svelato Margherita. La frequentazione tra la dama e il cavaliere, dunque, continua ed entrambi sono pronti a godersi l’estate insieme.

