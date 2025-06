Eravamo tutti felici per la bellissima Margherita Aiello, che alla fine di questa stagione di Uomini e Donne ci ha regalato un momento emozionante, l’uscita romantica con Dennis Bogoncelli dal programma di Maria De Filippi. Protagonista assoluta insieme a poche altre di questa edizione, ha commosso più volte il pubblico del celebre dating show per la sua voglia di innamorarsi, ma questa volta le cose non sono andate affatto bene. La dama ha infatti pubblicato una storia su Instagram destinata al compagno dicendone di tutti i colori.

Infatti, Margherita Aiello non si è affatto risparmiata e sebbene non abbia fatto il nome di Dennis, è chiaro che il suo sfogo sia riferito a lui: “Davanti alle telecamere si è costruito l’immagine del principe azzurro, ma lontano dai riflettori si è rivelato una persona disinteressata“, scrive, definendolo solo come un uomo attratto dalla visibilità data da Uomini e Donne e nient’altro. E pensare che Gianni Sperti gli aveva pure fatto i complimenti, considerandolo come l’esempio da seguire quando ci si vuole veramente innamorare. Che colpaccio!

Margherita Aiello, le accuse al fidanzato Dennis: “La tua facciata non regge più“

Margherita Aiello ha pubblicato un lungo sfogo sui social, lamentandosi di Dennis, cavaliere con cui era uscita innamoratissima da Uomini e Donne. I due avevano fatto un ballo romantico al centro dello studio, con lei che gli si era addirittura lanciata in braccio come una vera principessa. “Caro principe azzurro, oggi hai perso ciò che ti dava forza; la tua facciata perfetta non regge più“, così la dama ha concluso il lungo post pubblicato sui social, lasciando intendere in modo piuttosto palese di avercela con quello che era il suo fidanzato. Ma come reagirà Dennis a queste accuse?

I fan di Uomini e Donne si stanno chiedendo se tra Margherita Aiello e il cavaliere sia davvero finita, e a giudicare dal tenore delle sue parole la risposta pare essere decisamente affermativa. Un principe azzurro che era apparso a tutti come l’uomo ideale, il compagno perfetto per lei ma che alla fine ha perso la sua maschera. Di certo, non è ancora detta l’ultima parola: i due chiariranno le loro posizioni?