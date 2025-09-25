Margherita Aiello non torna a Uomini e Donne e sui social lancia il suo progetto: cosa sta facendo l'ex dama.

Margherita Aiello è stata una delle dame della scora stagione di Uomini e donne e, sin dalle prime settimane, ha guadagnato il centro dello studio per la frequentazione con Mario Cusitore. Con l’ex cavaliere napoletano, però, è poi finito tutto e Margherita ha frequentato altri cavalieri fino all’arrivo in studio di Denis Bogonvelli con cui ha poi lasciato la trasmissione. La loro storia d’amore, però, è durata poco: i due, infatti, si sono lasciati nel corso di una vacanza con gli amici dicendosi addio definitivamente.

Margherita e Denis non sono più tornati insieme e ognuno è tornato alla propria vita. A differenza di altre coppie nate nel programma e che si sono lasciate come Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, Margherita e Denis non sono ancora tornati in trasmissione per raccontare i motivi della fine della loro relazione. In tanti, inoltre, si aspettavano di rivedere Margherita nel parterre, ma almeno per ora, ciò non è accaduto.

Margherita Aiello: la nuova avventura dell0ex dama di Uomini e Donne

Margherita Aiello è un’analista di laboratorio chimico e ha conseguito una Laurea in Scienze dell’Alimentazione e Scienze della Nutrizione umana come è possibile leggere nella bio del suo profilo Instagram. Margherita, inoltre, oltre ad avere un suo profilo personale, ha deciso di aprire una pagina dedicata al suo lavoro che si chiama “dott.ssa_margheryta”.

Sulla pagina, seguita da più di 1200 followers, Margherita Aiello non solo dà preziosi consigli per chi ha voglia di prendersi cura di sé partendo dall’alimentazione dando anche ricette light che permettono di seguire un’alimentazione sana e leggera senza rinunciare al gusto. Un profilo strettamente professionale quello di Margherita che, dopo l’addio a Uomini e Donne, si sta dedicando alla figlia e al lavoro in attesa di trovare l’amore. Attualmente, infatti, pare che Margherita sia ancora single.

