Margherita Aiello delusa da Mario Cusitore a Uomini e Donne

Margherita Aiello e Mario Cusitore sono usciti insieme all’inizio dell’attuale stagione di Uomini e Donne. La loro conoscenza è stata molto intima ma il desiderio di Mario di voler conoscere altre persone ha fatto naufragare la relazione. Margherita che, dopo l’addio a Mario ha conosciuto altre persone, ha deciso di dare una seconda possibilità a Mario che, però, nella puntata di Uomini e Donne del 25 febbraio 2025, finisce al centro della bufera per una segnalazione che coinvolge anche l’ex tronista Nicole Santinelli.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 25 febbraio 2025/ Sabrina e Giuseppe lasciano lo studio insieme?

La scelta di Margherita di uscire nuovamente con Mario scatena la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari perché arriva dopo la segnalazione sul bacio che Mario ha dato a Nicole Santinelli. Inizialmente, Margherita prova a difendere il cavaliere 45enne ma la telefonata dell’ex tronista scatena una forte delusione in Margherita.

Alessio Pili Stella, bacio con Luana a Uomini e Donne/ "Sono stato molto bene. E' genuina e semplice"

Margherita Aiello delusa da Mario Cusitore a Uomini e Donne

Nicole Santinelli, con una telefonata alla redazione, conferma di aver baciato Mario Cusitore che, in studio, svela di avere un accordo con l’ex tronista di Uomini e Donne di non dire nulla. Il 45enne napoletano, poi, furioso per tutta la situazione, lascia lo studio. “Dal momento che ci hanno frequentato e ci hanno visto in giro, non vedo motivo del perché negarlo“, dice Nicole mentre Margherita chiede se ci sia stato un altro bacio ricevendo una risposta negativa.

Margherita, visibilmente scossa dall’atteggiamento di Mario, lascia lo studio trattenendo a stento le lacrime. La dama, del trono over, incassa l’ennesima delusione avendo creduto di poter ricominciare un nuovo capitolo con Mario Cusitore.

Ruggiero, chi è il cavaliere di Uomini e donne/ Barbara De Santi lascia il programma con lui: nuova coppia!