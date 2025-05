Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli: amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, nella stagione attualmente i9n corso, si sono formate diverse coppie tra cui quella di Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli che, dopo essersi frequentati per qualche settimana, hanno deciso di lasciare insieme il programma non avendo voglia di conoscere altre persone e volendo viversi lontano dalle telecamere. Una scelta condivisa quella di Margherita e Dennis che hanno capito di voler stare insieme. Fuori dal programma, la coppia ha già vissuto una piccola crisi che, però, sono riusciti a superare.

Dopo la messa in onda della puntata della scelta, Margherita e Dennis hanno affidato ai social le proprie emozioni ai social condividendo quelle che sono le prime parole d’amore. Sereni e felici, sia Margherita che Dennis non trattengono i propri sentimenti.

Le prime parole d’amore di Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli

“Quando ho deciso di sedermi nel parterre di Uomini e Donne, non sapevo esattamente cosa aspettarmi. Mi sono presentata con il mio vissuto, le mie fragilità, ma anche con tanta voglia di mettermi in gioco, con sincerità e rispetto. Ho vissuto questa esperienza intensamente, a cuore aperto. Oggi mi sento soddisfatta e orgogliosa di me stessa“: con queste parole, Margherita Aiello comincia la sua dedica a Uomini e Donne, ma anche a Dennis. Morena che a Uomini e Donne ha trovato l’amore ringrazia tutte le persone che le hanno permesso di vivere un’esperienza unica per poi ringraziare la persona che, con il suo arrivo, le ha rubato il cuore.

“E infine tocca a te… che sei arrivato all’improvviso, inaspettatamente. In questo giorno ricco di emozioni, è bastata una lettera e le tue parole per farmi esplodere di gioia. Usciamo così, esattamente come abbiamo iniziato, con un sorriso e un ballo”, conclude Margherita.