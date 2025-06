Margherita Aiello contro Morena Farfante e Francesco: cos’è successo dopo Uomini e donne

Margherita Aiello, con due storie pubblicate su Instagram, si scaglia contro Morena Farfante e Francesco. La coppia di Uomini e Donne si è raccontata ai microfoni di Lollo Magazine e, nel corso dell’intervista, ha commentato anche la fine della storia tra Margherita e Dennia. Tra la Aiello e Morena non c’è mai stata molta simpatia. Sin dall’inizio del percorso nel parterre del trono over, il comune interesse per Mario Cusitore ha scatenato problemi tra le due.

Ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, tra le altre cose, Morena ha detto: “Lei mi ha fatto le pulci, per tutto il percorso. Sono stata per lei, forse, una figura un po’ scomoda nel parterre e in generale nei confronti delle donne. Francesco, prima di conoscermi, è uscito anche con Margherita. Questo non si era saputo in studio. Una sera con Margherita. Diciamo che non è andata proprio bene l’uscita”.

La replica di Margherita Aiello

Margherita Aiello, tornata single dopo la fine della relazione con Dennis Bogoncelli, dopo aver letto le parole di Morena e Francesco nei suoi confronti, si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. Pur non facendo i nomi della dama e del cavaliere del trono over, il riferimento è evidente.

“Strano come certa gente continui a nominarmi per farsi notare quando io di loro non parlo neanche per sbaglio” – scrive Margherita. “Si vede che non avete argomenti di cui parlare”, aggiunge. Poi conclude così: “Volevo solo dire al rosso malpelo che sì, ricordo quell’abbraccio. Quello che ho respinto. Pur di far parlare di sé ma chi vi pensa più? Dimenticavo… La prima cosa che ho fatto appena entrata in camera quella sera è stata questa”, conclude mostrando la conversazione con la redazione a cui ha comunicato di non essere interessata a conoscere Francesco.

