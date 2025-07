Margherita Aiello sfoggia il suo look super professionale e conquista tutti: come si è mostrata la dama di Uomini e Donne.

Margherita Aiello, tra le dame dell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, lascia tutti senza parole pubblicando su Instagram una foto in cui appare con un look davvero professionale. Tra le tante foto postate sui social da Margherita, infatti, spunta anche una in cui indossa il camice da dottoressa che le dona alla perfezione come sottolineano i suoi followers. Sempre bellissima, con il camice bianco, Morena è ancora più affascinante e tra i tanti commenti sotto i post non mancano i complimenti ma anche quelli che sarebbero pronti a corteggiarla.

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano attacca Cosimo Dadorante: "Ti sei montato la testa"/ "Abbassa l'ego!"

Ma perché Margherita Aiello indossa un camice bianco? Perché lavora analista di laboratorio chimico. La dama del trono over, inoltre, ha conseguito una Laurea in Scienze dell’Alimentazione. Attualmente, è laureanda magistrale in Nutrizione Umana.

Margherita Aiello torna a Uomini e Donne?

Dopo aver lasciato il programma con Dennis, Margherita Aiello è ufficialmente single. La storia con l’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, infatti, si è conclusa poche settimane dopo l’addio al dating show di canale 5 mentre erano in vacanza con altri protagonisti del programma. Una storia che era iniziata nel migliore dei modi ma che non ha regalato né a Margherita né a Dennis il lieto fine che sognavano. La Aiello sta così trascorrendo le vacanze con gli amici e la figlia senza rinunciare all’amore.

Brando Ephrikian, duro sfogo dopo l'addio a Raffaella Scuotto/ L'ex Uomini e Donne sbotta

A settembre, così, la dama potrebbe tornare nuovamente nel parterre del trono over per provare a cercare nuovamente l’amore in tv e sperare di poter avere il finale felice che hanno avuto altre protagoniste che, proprio nel programma di Maria De Filippi, hanno trovato l’amore. Oltre al possibile ritorno di Ida Platano, dunque, tornerà anche margherita? Lo scopriremo solo con l’inizio della nuova stagione le cui registrazioni cominceranno a fine agosto.