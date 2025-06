Margherita Aiello, con un video su Instagram, svela la verità sul presunto flirt con un altro ex protagonista di Uomini e Donne.

Margherita Aiello è stata una protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo un’iniziale conoscenza con Mario Cusitore, è uscita con altri cavalieri, ultimo con Dennis Bogoncelli con cui ha anche lasciato il programma. La loro storia, però, è durata pochissimo e, dopo poche settimane, nel corso di una vacanza con altri ex protagonisti di Uomini e Donne, si sono lasciati. Dopo vari botta e risposta sui social, Margherita e Dennis hanno interrotto definitivamente il proprio rapporto.

Ida Platano insultata per una foto in intimo su Instagram/ L'ex di Uomini e Donne furiosa: "Siete limitati!"

Nelle scorse ore, tuttavia, il nome di Margherita è stato accostato a quello di un altro ex cavaliere del trono over scatenando una serie di gossip. All’interno dello studio di Uomini e Donne sono nati non solo amori, ma anche amicizie come quelle tra Margherita e alcuni cavalieri del trono over. Con uno di quest’ultimi, è apparsa particolarmente affiatata scatenando rumors su un presunto, nuovo flirt della dama.

Cinzia e Antonio, è già crisi dopo Uomini e Donne?/ Tanti dubbi e strane telefonate con Arcangelo

Margherita Aiello smentisce il flirt con Gabriele dopo Uomini e Donne

Nelle scorse ore, alcune immagini di Margherita Aiello con il cavaliere Gabriele avevano scatenato rumors su un presunto flirt tra loro portando anche l’ex di lui ad intervenire. A smentire, tuttavia, qualsiasi implicazione sentimentale è stata la stessa Margherita con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui, pur mostrandosi insieme a Gabriele, sottolinea di non essere sola con lui ma con un altro cavaliere del trono over dimostrando così di avere solo un rapporto di amicizia sia con Gabriele che con Sebastiano, con loro in quel momento.

Arcangelo di Uomini e Donne ha nuova fidanzata? Beccato con una donna giovane/ "Ha già dimenticato Marina"

Nessun nuovo flirt, dunque, per Margherita Aiello che, chiusa la relazione con Dennis, si sta godendo l’estate insieme ad altri protagonisti della trasmissione. Margherita, dunque, a settembre, potrebbe tornare nel parterre del trono over sia per raccontare cos’è successo con Dennis e avere un confronto con lui sia per rimettersi nuovamente in gioco e provare a cercare nuovamente l’amore.