Margherita Buy, ex moglie Sergio Rubini/ Da 20 anni con Carla Cavalluzzi

Sergio Rubini e Margherita Buy si sono conosciuti all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. Dopo il diploma, i due attori hanno iniziato a convivere insieme e nel 1990 si sono sposati per poi separarsi nel 1993. Finito il loro matrimonio Rubini e la Buy sono rimasti in buoni rapporti e hanno anche lavorato insieme in molti film. Della Buy, Rubini ha detto essersi innamorato di lei prima di tutto professionalmente: “Aveva vent’anni quando la vidi recitare a teatro. Tutti i miei amici dicevano: “Ma chi è quella matta?”. Invece, io avevo capito che era bravissima proprio perché era diversa. Siccome ho due anni più di lei, sono stato un po’ il suo pigmalione. Ritengo che oggi sia la più grande attrice italiana. E quando lo dico più che fare i complimenti a lei, li faccio a me stesso”, ha confessato a Vanity Fair. Al Corriere della Sera, l’attore ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con la Buy: “Forse eravamo troppo giovani. Oggi abbiamo un buonissimo rapporto, non abbiamo problemi quando lavoriamo insieme, è fantastica, è rimasta com’era”.

Il lungo legame con Carla Cavalluzzi

Da vent’anni lei Sergio Rubini è legato Carla Cavalluzzi: “Ho trovato la compagna del mio stesso paese, Grumo Appula, quando la mia prima storia la ebbi in Norvegia. Carla è del 1976, ha 17 anni meno di me, è la nipote di una delle migliori amiche di mia madre, frequentava casa mia da piccola, quando era bambina Margherita ci giocava. Moglie e buoi è quasi banale ma è andata così”, ha raccontato Rubini al Corriere della Sera. Da quando stanno insieme, l’attore e la compagna firmano insieme tutte le sceneggiature di Rubini: “Scriviamo sceneggiature insieme, abbiamo finito il film sui De Filippo, Eduardo, Peppino e Titina, che va dalla morte del loro padre naturale, nel 1925, alla sera del ’31 quando debuttano in Natale in casa Cupiello, una storia familiare di rivalse, di giovani partiti dalle retrovie. Li racconto come se fossero i Beatles”, ha aggiunto Rubini.

